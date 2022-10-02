台灣第一人！爆哥奪《跑跑卡丁車》聯賽冠軍 深夜首發聲
24歲《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」（劉昶亨）（1）日在韓國聯賽《跑跑卡丁車聯賽 Season 2》中，承載著所有台灣電競迷的期待登場，最終拿下個人賽冠軍，這也是他首個個人賽的冠軍，剛加入職業聯隊的他，第一次出戰就奪下好成績讓台灣粉絲與有榮焉，而他半夜也首度發聲，以一張照片獲得超過3萬6千個人狂讚。
爆哥這次參加個人賽從128強一路打進決賽8強，原本險被淘汰的他逆境中求生存，最終在8強敗部復活賽時奪下第一殺進決賽，昨天整體狀態非常好，一開局就連續三張首位奪下30分滿分，隨後加緊腳步累計積分，以第一名之姿先達到第一輪80分標準，搶下1VS1的門票，最終對上李宰赫選手，兩人廝殺4張地圖之後，爆哥以3：1完封比賽。
然而不少電競迷都到爆哥的IG以及臉書祝賀，直至今（2）日凌晨一點多時，爆哥在社群發上一張自己手拿獎盃且親吻的照片寫下「冠軍」，吸引超過3萬6千人按讚，紛紛留言「天啊我真的要哭了！爆哥太強了」、「真正的台灣之光.....我愛爆哥」、「絕對10月1日就是爆飯日！大家咖哩飯吃起來！」、「咖哩拌飯吃起來！我愛爆哥！爆哥三服第一」。
然而《NOWnews》第一時間也報導爆哥奪冠消息，在臉書留言上也有人標記爆哥媽媽，爆哥媽媽則回應「謝謝你們一直以來的支持」有人則詢問「有沒有很緊張？」爆哥媽媽則說「看比賽時心臟快停了！」顯見媽媽也是為兒子努力加油，對於這次奪冠感到與有榮焉。（編輯：張嘉哲）