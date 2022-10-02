李千娜高調示愛黃尚禾！女友視角照曝光 甜喊：我的男神
37歲歌手李千娜，因《超級星光大道》成名出道，目前更跨足戲劇、電影等領域，無論演技和實力都表現亮眼，也和電影《少年吔》裡的演員黃尚禾假戲真作，讓外界十分關注。結果李千娜昨（1）日更大方曬出黃尚禾的側面照慶生，罕見放閃，瞬間閃瞎大家眼睛。
李千娜1日在個人IG上PO出一張黃尚禾戴著口罩、頭頂漁夫帽的側面看海照，興奮替對方慶祝生日，「蒐集滿滿的愛和祝福，通通給你了，我的男神，生日快樂！」而且李千娜還一口氣標記6個Tag，「發送」、願望都實現健康開心」、「生日就是新開始」、「不搶頭香我當壓軸」、「smile」，透露出滿滿的喜悅。
貼文也獲得滿滿粉絲的祝賀，「生日快樂！難得閃閃耶」、「充滿粉紅泡泡的視角，女神的男神生日快樂」、「生日快樂，好閃，希望你們兩個一起露面在一起」、「這個需要附上墨鏡吧」。
據了解，李千娜和黃尚禾在電影《少年吔》飾演一對刑警情侶，結果在今年3月就被拍到深夜約會、回家過夜，而小倆口傳出戀情後首度現身時，黃尚禾就大方認愛，「在一起啊，我們滿穩定的！」李千娜也回應，「下戲也沒有直接抽離，一直沉浸在角色裡面。」（編輯：詹鎰睿）