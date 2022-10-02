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第2季住宅價格指數升2.4%　內政部統計：高雄市2.85%最高

▲內政部今公布民國111年第2季住宅價格指數，高雄市上升2.85%幅度最高。（資料照片／NOWnews資料照片）
▲內政部今公布民國111年第2季住宅價格指數，高雄市上升2.85%幅度最高。（資料照片／NOWnews資料照片）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-02 13:52:19

台灣房價持續走高，內政部今（2）日公布民國111年第2季住宅價格指數，統計全國上升2.44%，本季全國住宅價格指數123.97，較上季升2.44%、去年同季升10.27%。其中，以6都住宅價格指數與上季對比，「高雄市上升2.85%居冠」，依序排名為台中市2.53%、桃園市2.41%、台南市2.22%、新北市2.10%及台北市1.03%。

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內政部今發布111年第2季全國及6都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為123.97，較上季上升2.44%，並較去年同季大幅上升10.27%。內政部說明，本季因經濟持續成長，房貸利率維持相對低檔，再加上通膨與營造成本上揚影響，推動國內房價持續走高。

針對6都住宅價格指數與上季相比，內政部指出，上升幅度高低依序為高雄市2.85%、台中市2.53%、桃園市2.41%、台南市2.22%、新北市2.10%及台北市1.03%，本季全國住宅價格季變動上升2.44%，雖較第1季上升2.99%為少，但仍較去年各季上升1.64至2.32%為高。

內政部也指出，本季全國建物買賣登記棟數8萬6010棟，較上季8萬4776棟增加1.47%，整體呈現價漲量升情形；依行政院主計總處統計，本季經濟成長率為3.05%，較上季3.72%持續趨緩；另參考國發會景氣對策信號，第2季雖皆為綠色穩定燈號，但分數出現連續下降情形，顯示景氣擴張力道有放緩情形。

在金融面部分，內政部表示，受央行3、6月升息影響，五大銀行新承作房貸利率在6月已調升至1.614%，將逐步加重購屋者房貸負擔，另參考台灣經濟研究院景氣動向，調查中營建業部分，截至今年6月，營建氣候已呈現連續5個月下滑趨勢；不動產業方面，今年6月看壞景氣的廠商比例高達59.5%，顯示業者對於房市前景樂觀看法趨向保守。

最後，內政部指出，持續密切關注市場交易情形，不定期辦理預售屋聯合稽查作業，並對違規炒作行為迅即稽查裁罰，另外也將持續推動「平均地權條例」草案修法，以遏止不當炒作，均衡房市穩定發展。

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