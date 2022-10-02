蘇揆期許鄭朝方引領革新 中央地方攜手打造勝選方城市

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鄭朝方也同時提出竹北市的潛力及長期累積問題。竹北市有好的三高，高出生，高成長，高所得，但同時又因為快速發展的關係，整個城市彷彿血路不通；有直轄市的稅收，卻沒有對應的市政服務跟社會福利。鄭朝方提出，要用五道力量讓竹北超進化。
鄭朝方進一步說明，在建設力上首要解決竹北的交通壅塞問題，會針對竹北交流道爭取改善計畫，優先解決竹北市民的上下班塞車問題，並讓交通設計回歸人本交通，提供兒童安心上學的安全之島，讓學生安全上下學。而教育力上，鄭朝方認為應盡量減輕家長的負擔，除了中央現有的0到3歲國家養，還要加碼3到6歲的補助，超過6歲的孩子則透過營養午餐的加碼，讓家長能減少養兒育女的焦慮。同時，鄭朝方推出以親子館連結里民活動中心，提供親子教育課程及親子教育活動，讓年輕的竹北市成為親子移居的城市。
另外，鄭朝方認為，竹北擁有的科技力，應積極地用於生活，解決市民長期困擾的問題，舉凡便民系統、智慧路燈、AIoT、停車e化都是首要工作。鄭朝方進一步也提出要透過永續力跟文化力，結合竹北的文化底蘊跟科技廊道，串聯老城區，振興西區觀光，連結東區科技走廊，打造樂活休閒的竹北市。
鄭朝方在最後祝福所有代表民進黨參選的候選人，除了一同打造勝選方城市，也能完成全台勝選大連線。不只竹北超進化，新竹縣也超進化，台灣更要超進化，一起朝向新方向，完成這場世代共榮的選舉。