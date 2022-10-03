竹北重劃區公設地長雜草 鄭朝方：活化管理開放休憩

竹北市長候選人鄭朝方接到民眾陳情，市內有幾塊重劃區內的公設保留地缺乏管理、長滿雜草，不但沒能為地方提供休憩功能，反而成了孳生蚊蠅的髒亂點；鄭朝方到場會勘後表示，公所管理這些公設地可以採取更積極、彈性的作法，他當選後會設法活化這些空地，再開放給當地居民休憩。
鄭朝方團隊表示，接獲成壠重劃區鄉親反映，發現當地公園綠地雖按規劃建設了，卻在後續的使用及維護上沒有繼續投入資源及心力，讓夜晚的公園綠帶昏暗無比，居民都不敢在夜晚散步放鬆一下。而且當地信仰中心福昌宮旁，有一塊公設保留地，市公所也沒妥善管理，放任雜草叢生養蚊子，居民還曾在那邊看過有蛇出沒，讓他們想去走走也不敢過去。
鄭朝方到場會勘後表示，關於重劃區的公共建設及市容環境規劃，他認為可以從以下幾點著手進行，包括整理活化重劃區內委管空地、設立結合監視器的智慧電桿加強照明安管、綠化美化公園綠地、道路路面鋪設平整，對於附近有工廠等固定空氣污染源的社區也會在智慧電桿上加裝空氣盒子，隨時監測警示空氣品質。
鄭朝方強調，目前很多竹北市的公共設施、道路、公園綠地的規劃及維護，都有許多待加強之處，他當選上任後，採取比較積極負責的態度，對於這些尚未進入實質開發階段的空地將活化管理，不但要讓環境整潔舒適，不再成為社區的髒亂點，而且還要提供最基礎的休憩功能，讓當地居民可以多個就近散步休閒的好去處。