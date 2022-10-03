防疫預算為2024綁樁？蘇揆：每分錢都經國會監督

疾管署明年度防疫預算高達845億元，創史上新高，被外界質疑是為2024綁樁；行政院長蘇貞昌今（3）日表示，包括疫苗、防疫物資與藥物，非常急切符合國人生命健康的需要，政府都是把錢花在刀口上，都是急需、及時雨的努力，強調每一分錢都經由立院同意並受國會監督，不要扭曲。
蘇貞昌說，人民的生命健康、社會的安定是最重要，在這一波疫情衝擊下，當時世界的權威機構曾說過，台灣離中國最近、往來綿密，一定會是受害最慘的國家，然而這2年多來，因國人同胞團結努力，指揮官、指揮中心因應各種規範、說明都非常地得宜，所以現在就要開放國境，隧道走到盡頭，看見曙光，這過程中每一分錢的努力，都是經由立法院同意，並受國會的監督。
蘇貞昌強調，包括疫苗、防疫物資與藥物，都是非常急切符合國人生命健康的需要，防疫人員的辛苦、醫護人員的津貼、受衝擊產業的補貼等，政府都是把錢花在刀口上，都是急需、及時雨的努力，不要扭曲。
蘇貞昌表示，台灣比起國外受疫情衝擊的國家以及受損的情形，不但守住了國家的安定、安全，同時在這段期間內，經濟反而是11年來最高，這是不容否認的事實，也是付出相關的代價，引起的最大獲益。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。