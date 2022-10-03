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非公告場所取「室內空品自主管理」標章　最高獲35萬綠點

▲環保署今（3）日表示，屬於中、小型涵蓋敏感族群的非公告場所，只要取得室內空氣品質自主管理標章，最高可獲得35萬的綠點。（示意圖／市政府提供2020.1.15）
▲環保署今（3）日表示，屬於中、小型涵蓋敏感族群的非公告場所，只要取得室內空氣品質自主管理標章，最高可獲得35萬的綠點。（示意圖／市政府提供2020.1.15）

記者許若茵／台北報導

2022-10-03 10:52:20

環保署今（3）日表示，屬於中、小型涵蓋敏感族群的非公告場所，只要取得室內空氣品質自主管理標章，最高可獲得35萬的綠點，可以用來兌換綠色產品或是折抵綠色服務，也能提升形象，鼓勵非公告場所可共同加入自主管理標章的行列。

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環保署表示，自主管理標章申請作業，在今年8月全面改為線上申請方式，提升場所申請便利性也更快速，非公告場所只要備妥相關文件，不需設置專責人員，僅需配合撰寫維護管理計畫，檢測場所室內空氣品質，向所轄的環保機關提出申請，經審核通過即可取得優良或良好級的標章，更可獲得綠點。

環保署指出，針對非公告場所屬首次取得優良級標章者可獲35萬綠點，取得良好級標章者可獲20萬綠點，場所取得綠點後可運用環保集點APP進行集/兌點。

環保署說明，綠點可運用在兌換或折抵「食、衣、住、行」各項日常生活用品，包括具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、CAS臺灣優良農產品、有機農產品及TAP產銷履歷等標章的商品，共有近2000項產品可供選購或兌換，'還可以到合作通路兌換抵用券或商品，或用來折抵綠色餐廳、環保旅宿等消費，場所也可自行運用綠點於業務推廣使用。

環保署提醒，針對非公告場所取得自主標章者核發綠點，曾獲得綠點回饋者，不予重複核發；非公告場所取得標章後，將由環保署依場所取得標章的優先順序核發綠點獎勵，場所不需要再另外提出申請，以減少場所行政作業的負擔。惟綠點額度有限，希望鼓勵非公告場所儘速參與維護公眾使用環境，持續改善場所室內空氣品質。

根據環保署統計，截至今年8月底止，全國取得標章場所共1142處，包含優良級602處、良好級540處，其中屬中小型之非公告場所如幼兒園、產後護理之家及托嬰中心等中小型及敏感族群等已核發173處，將持續協同相關目的事業主管機關與各直轄市、縣市政府，鼓勵公私場所取得自主管理標章。

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