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邀民眾談生論死　衛福部推Podcast溝通善終三法

▲衛生福利部首度以Podcast溝通善終三法，打造全新Podcast節目《遇見，預見》。由左至右為亞東醫院院長邱冠明、世新廣播電視電影學系廣播組學生吳旻娟。（圖／聲浪提供）
▲衛生福利部首度以Podcast溝通善終三法，打造全新Podcast節目《遇見，預見》。由左至右為亞東醫院院長邱冠明、世新廣播電視電影學系廣播組學生吳旻娟。（圖／聲浪提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-03 17:25:05

隨著高齡化社會的來臨，衛生福利部首度以Podcast溝通善終三法，打造全新Podcast節目《遇見，預見》，由知名主持人黃子佼主持，8集節目訪談醫界專業人士、多位KOL網紅，深度探討生死議題，帶民眾了解器官捐贈、《病人自主法》以及預立醫療決定書，期盼以聲音「新媒介」推動「新觀念」。 

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Podcast節目《遇見，預見》由黃子佼主持，邀請現任衛生福利部醫事司司長兼任器捐登錄中心執行長劉越萍、有「醫龍」之稱的亞東醫院院長邱冠明、台灣安寧緩和醫學學會理事長蔡兆勳、器捐協調師廖麗鳳等醫療人員，訪談器捐與生死議題。

同時節目也邀請各領域知名KOL，包括心理學家海苔熊、百萬YouTuber《那些電影教我們的事》的水ㄤ、命理專家簡少年、全台首位日本認證的「送行者」許伊妃等，分別從心理學、電影、命數、禮儀等各方面，破除民眾忌談生死的心理，更早的遇見和預見身後事。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，台灣是亞洲第一個有器官移植法律的國家，自器官捐贈移植登錄系統啟用後，迄今共計有超過4300位大愛器官捐贈者，受贈例數為1萬3301例，然而目前台灣仍有1萬名病人苦等不到器官移植，每年僅約400位大愛捐贈者。

劉越萍進一步指出，衛福部2019年計畫的調查報告也顯示社會大眾對於器官捐贈、安寧緩和及病人自主仍未有完整的了解，因此期望透過善終三法的推動，讓民眾提前在大學、在青壯年齡時探討生命教育，儘早啟發與影響，鼓勵正面討論死亡，有準備的去面對善終。

首集Podcast由海苔熊分享如何和家人開啟話題；工作「死去又活來」的廖麗鳳，將在EP2分享生死接線員的甘苦；EP3由水ㄤ，來跟你談談那些韓劇教我們的生死事；幫助病人好好死去的安寧醫師，如何讓病人有尊嚴的走，EP4讓蔡兆勳，告訴大家安寧工作的真正樣貌。

人生最後一哩路要如何才不會有遺憾？許伊妃，在EP5跟你分享諸多人生的畢業典禮中體悟到的「善終」意義；3D列印技術也可以讓往生者留下大體，提升器官捐贈意願？EP6邱冠明分享器捐移植第一線故事；命運三分天註定，但是人生最終站自己可掌握，最年輕的命理大師簡少年，將在EP7用新的命理角度聊聊如何掌握自己的善終權；最後一集，由劉越萍，分享台灣推動善終的初衷及展望。

Podcast節目《遇見，預見》由衛福部製作，在SoundOnApple Podcast、Google播客、Spotify、KKBOX等平台皆可免費收聽。8集節目將分別於每週一與週四播出，首集節目今（3）日已上線。▲「遇見，預見」節目各集資訊。（圖／聲浪提供）

▲「遇見，預見」節目各集資訊。（圖／聲浪提供）

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