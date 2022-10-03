護國群山不缺席！2022創博會將登場 大秀200項先進技術
「2022台灣創新技術博覽會」將於13日至15日盛大開展，工研院今（3）日指出，此次博覽會將聚焦5+2創新與六大核心戰略產業，並以半導體、永續綠能、健康醫療、製造精進、智慧生活、國防航太、解密科技寶藏等作為7大主題，匯聚台灣10大部會研發能量，並邀請台灣10大半導體代表企業包括台積電、聯發科與日月光等一同參與盛會，總共展示超過200項創新技術，展現台灣堅強的科技研發實力。
一年一度的「台灣創新技術博覽會」將於10月13日至15日盛大登場，今年以半導體、永續綠能、健康醫療、製造精進、智慧生活、國防航太、解密科技寶藏等7大主題，展出工業局、技術處、中小企業處、國發會、國防部以及海外多達18國69家廠商的重要科研成果。
其中，半導體專區為此次博覽會關注焦點之一，包括NAND儲存控制晶片大廠群聯電子，展示預定今年上市的高速固態硬碟控制晶片PS5026-E26，此外，群聯也預計展出全台首款自主研發的PCIe Gen4x4 企業級SSD儲存方案X1，助力台灣伺服器產業打造自主技術的世界級儲存系統平台。
而車用顯示驅動晶片全球市占第一的奇景光電，則推出智慧影響感測應用技術，能夠以超低功耗搭配邊緣運算，全時感測計算人流、物流與切入 AIoT 特殊應用，進一步運用於筆電、電視、冷氣、智能監控、智慧門鎖等端點運算市場。
在 2022 創新技術博覽會創新領航館中，民眾不僅可以一覽海內外前沿科技，現場還有「創新科技論壇」、「淨零排放技術媒合商談會」及「重建並加速疫後鏈結」等主題活動，邀請專家學者與產業領導者共同參與討論，此次甚至邀請台灣半導體10強，集結台積電、聯發科與日月光等護國群山一同共襄盛舉。