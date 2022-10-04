房市／全室大改造卡預算？信義房屋：4招解套！

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除了重點設備改善，影響家中風格的主因之一，就是地面及牆面了。信義居家舉例，木地板受到多數人的歡迎，在於其色調及材質，展現出溫暖舒適的氛圍，因此建議若想改造家裡，不妨也可從更換木地板下手。而木地板價格依品牌、類型也會有差異，一般落在每坪3000元至10000元以上不等，還需考量原地面是否須拆除或另外填平等，因此若有更換木地板需求，也建議先找專家評估家中地面是否合適。
透過牆面改變風格氛圍，也是相對簡單又省錢的方法。信義居家表示，色彩會決定空間的第一印象，因此可以善用油漆大面積更換家中色調，創造不同的視覺氛圍。油漆施工需要清潔、批土、打磨等前置作業，再加上底漆、面漆，步驟繁瑣，自行施作雖可省下工程花費，但通常會耗費較多時間體力；因此若施作牆面較多，建議還是找專家協助，而費用一般落在一坪500元至3000元以上不等，會依牆面狀況，如是否有壁癌、破損等需修補，以及選用的塗料、特殊刷法而有差異。
最後最簡單的方式，也最適合時時刻刻想改變家裡的人。信義居家建議，只要透過家具軟裝的更換配置，例如改變沙發的材質顏色、定時更換寢具，甚至換掉餐桌、餐椅、小櫃子等移動式家具，不須進行大工程，只要利用不同的材質、色彩搭配布置，都能創造出不同的感覺。