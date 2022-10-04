北市聯醫自費流感疫苗週五開打 3廠牌可選最低360元
公費流感疫苗從10月1日開打，第一階段符合施打條件的11類族群族群已可預約施打。台北市立聯合醫院從本週五（10/7）起於各院區及院外門診部，也提供自費流感疫苗施打，一共提供國光、賽諾菲及東洋3種廠牌讓民眾選擇，除了大約249元的醫事費用外，疫苗自費價從360元到1035元不等，民眾可自先行預約，並上網查詢自費疫苗供貨即時狀態。
台北市立聯合醫院表示，施打自費疫苗將收取掛號費50元、接種處置費100元、藥事服務費61~79元、空針費用0~20元（如有使用），小計約249元，若同時有看診則另有部分負擔，依實際情狀支付。
北市聯合醫院提供的3種廠牌為國產的國光、法國賽諾菲以及美國、德國製的東洋。國光疫苗是以雞蛋胚胎培養，適用於3歲以上族群，自費價360元，北市聯醫9個院區都有提供。賽諾菲也是以雞蛋胚胎培養，適用年齡為6個月以上，自費價630元，包括中興、陽明、大同門診部、中山門診部有提供。東洋則是以細胞培養，適用年齡為6個月以上，自費價1035元，包括和平、婦幼、中校、林森、仁愛等院區有提供。
北市聯醫表示，如對流感疫苗接種有相關疑問，可至台北市政府衛生局網站「主題專區」查詢。