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受牽亡歌文化啟發　壞鞋子舞蹈劇場《渺生》西班牙首演

▲壞鞋子舞蹈劇場將於10月9日在西班牙曼蕾沙「加泰隆尼亞地中海藝術節」演出受傳統「牽亡歌」文化啟發的舞作《渺生》。（圖／文化部提供）
▲壞鞋子舞蹈劇場將於10月9日在西班牙曼蕾沙「加泰隆尼亞地中海藝術節」演出受傳統「牽亡歌」文化啟發的舞作《渺生》。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-04 10:43:11

駐西班牙代表處文化組與壞鞋子舞蹈劇場合作，首度代表台灣參加西班牙曼蕾沙「加泰隆尼亞地中海藝術節」，將於10月9日演出受傳統「牽亡歌」文化啟發的舞作《渺生》，讓當地觀眾感受來自台灣當代舞蹈的特殊魅力。

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文化部今（4）日指出，加泰隆尼亞地中海藝術節為具有多樣經營策略的藝術節，展現多樣形式演出，如以地中海舞台作為世界音樂和民俗音樂的表演場，以及包括舞蹈、戲劇、馬戲團、街頭藝術、流行文化等，每年節目皆提供既傳統又現代的嶄新藝術視角，本屆將於10月6日至9日舉辦。

本次參演的壞鞋子舞蹈劇場成員包含藝術總監及編舞家林宜瑾、舞者劉俊德及劉昀、製作人林志洋及技術統籌林育全。

文化部表示，《渺生》於2019年曾獲台新藝術獎提名，作品以渺小的振動映照存在的真實，以重複螺旋的身體拆解／創造時空的結構，透過肉身軀體、精神意識、物理運動與有機質性之間的碰撞與對話，提問著「生」如何渺小、「渺」如何創生，窺探我們「身」而為人永無止盡的往返，延續了林宜瑾從「牽亡歌」裡所觀察到的靈魂觀，以及她對生命各階段的領悟跟觀點。

壞鞋子舞蹈劇場於2014年成立，以「田野採集」作為主要的工作方式，長期走訪民間大小祭典、軒社、儀式場域，且深入自然物種之境，感知與思辨「泛靈」所處的時空之間，目標是建構一個具在地文化連結的當代舞蹈身體觀點，並以此作為發展身體風格、藝術創作的核心價值，作品包括《初岸》（2015）、《彩虹的盡頭》（2016）、《渺生》（2019）及《吃土》（2020）等。

文化部表示，林宜瑾為尋求與自身文化貼近的舞蹈身體語彙，開啟了長期研究計畫「ㄢˋ—身體回家創作計畫」，透過田野踏查的方式，深入台灣在地傳統文化、儀式、語言、習俗、飲食、性格、氣候等內容，拆卸外在符號色彩，將內在精神提煉為獨特的身體動能和意識狀態，以發展團隊完整的身體觀點為目標，在數年的累積下，作品也逐漸展現其風格內涵，以及渾厚的身體能量。《渺生》藉由聚焦「螺旋」作為主要的身體動能，以低限、簡約、重複的身體路徑，開放迎接萬物能量的動流交匯，使意識和肉身之間進行來回的存在辯證。

駐西班牙代表處文化組表示，曼蕾沙「加泰隆尼亞地中海藝術節」為該自治區最重要的藝術節之一，台灣此次參與，可提升我國表演藝術在西班牙能見度，進一步觸發更多交流。

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