百萬人打鼾長期腦部缺氧　增心肌梗塞、中風風險

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使用陽壓呼吸器有困擾 可能影響生理、心理
阻塞型睡眠呼吸中止症依美國睡眠醫學學會治療指引，第一線治療多建議使用陽壓呼吸器。王大源醫師指出，陽壓呼吸器常遇到患者反映，影響日常生活，因機器大且配件多難帶，外出旅行需攜帶難度高，若染疫，器材幾乎無法消毒，必須重新購買。睡眠時，若配戴不正確使呼吸器溢出氣體，容易直衝至臉部造成不適。再加上面罩套住頭部產生異物感，反而使患者無法好好放鬆，且機器使用久後可能產生運轉噪音，反降低睡眠品質。
阻塞型睡眠呼吸中止症新療法 三步驟療程不必跑大醫院
牙醫診所院長溫世政說明，阻塞型睡眠呼吸中止症的成因為舌肌鬆弛，太嚴重的患者，可能連使用陽壓呼吸器都無法正常呼吸。病患陳小姐，因為本身具有氣喘及重度阻塞型睡眠呼吸中止症，需時常配戴陽壓呼吸器，但症狀過於嚴重，睡覺時需要墊高多達7個枕頭。也因病況嚴重，呼吸器無法有效暢通呼吸道，平均一個月就有一次半夜送急診，讓陳小姐和家人都感到害怕，不知道一覺睡下去醒不醒的過來。
溫世政表示，只要能有效維持呼吸道暢通，同時兼顧開啟的最合適角度，避免不適影響睡眠，搭配自癒訓練強化肌肉能力，只要透過三個步驟有機會可改善睡眠呼吸中止症。
- 事前精準儀器檢測：利用動態心電圖紀錄儀，搭配睡眠品質監測暨管理系統與血氧濃度計，可攜帶回家中檢驗，短短一晚即可產生檢測報告。
- 新式專利口腔睡眠矯正器：王大源醫師與團隊開發出一款客製化專利口腔睡眠矯正器，運用非侵入式光學掃描後數位3D建模，再利用AI大數據設計客製化專利矯正器，創造病患舒適角度，於睡眠時配戴增加呼吸道通暢度，有機會改善腦部缺氧狀況發生。
- 自癒訓練與追蹤：療程搭配每日自癒訓練，於療程中持續追蹤調整，搭配專利口腔睡眠矯正器逐步調整。
睡眠呼吸中止影響生活品質 牙科診所可協助
牙醫聯盟院長劉南佑表示，近年至牙科診所求診的阻塞型睡眠呼吸中止症病患數量逐漸增加，引入此新療程可幫助到許多不習慣使用陽壓呼吸器的病患，全台已有許多診所陸續引入相關技術，若有需求可詢問特約診所。
阻塞型睡眠呼吸中止症症狀主要為打呼、驚醒、易感疲憊、嗜睡、情緒暴躁等。此病症好發於身型肥胖、脖圍過粗的中高年齡男性。若自身或家人有相關症狀可盡速就醫檢驗、診治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55339
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