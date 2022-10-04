北市長民調領先　蔣萬安：棄誰保誰都是綠白政治算計

受媒體人周玉蔻效應影響，根據台北市長最新民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安民調回升至4成，排名第一，前北市副市長黃珊珊則排第二，民進黨北市長參選人陳時中則落後至第三。蔣萬安今（4）日表示，不管是棄黃保陳或是棄陳保黃，都是綠白之間的政治算計，呼籲民眾不用煩惱，也不用含淚投票，就是堅定支持最好人選蔣萬安。
蔣萬安今日參拜社子島坤天亭「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」，被問及陳時中自稱負面聲量高，是因為好學生被挑毛病，蔣萬安說，過去兩年疫情大家看得很清楚，從3+11、阻擋疫苗採購、護航高端、稱萬華破口、結合媒體攻擊民間團體、到波及無辜女性，民眾對於防疫卻失很憤怒，民進黨卻不知反省，千錯萬錯都不是自己的錯。
至於陳時中稱雙城論壇是見流氓還跑去奉茶，蔣萬安說，今日來參拜坤天亭就是要展現保衛台灣的決心，他認為應與對岸保持既有溝通管道，避免誤判、衝突升溫。
媒體關注，之後是否會與北北基桃聯合造勢，蔣萬安說，會跟新北市長侯友宜、台中市長盧秀彥、基隆市長參選人謝國樑、桃園市長參選人張善政共同就區域治理、跨縣市合作，好好溝通，未來也一定緊密合作，接下來都有安排規劃。
至於是否募款不順？蔣萬安說，他們沒有像對手有龐大的行政資源跟競選經費，他就是靠雙腳，勤走基層，了解民眾的需求，這是爭取市民認同最好方法。