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快訊／本土確診＋49509！死亡個案增31人　境外移入65例

▲指揮中心說明疫情最新狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明疫情最新狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 14:02:512022-10-04 14:05:00

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增49,574例COVID-19確定病例，分別為49,509例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之49,509例本土病例，為23,352例男性、26,140例女性、17例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(9,495例)，臺中市(6,583例)，臺北市(5,296例)，高雄市(4,914例)，桃園市(4,834例)，臺南市(3,745例)，彰化縣(2,708例)，屏東縣(1,333例)，新竹縣(1,279例)，苗栗縣(1,278例)，雲林縣(1,247例)，宜蘭縣(1,154例)，新竹市(991例)，嘉義縣(945例)，南投縣(845例)，花蓮縣(731例)，基隆市(685例)，嘉義市(615例)，臺東縣(448例)，澎湖縣(175例)，金門縣(172例)，連江縣(36例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至10月1日，死亡日期介於9月19日至10月1日。

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為35例男性、30例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自英國、法國、越南、荷蘭及瑞士(各2例)，馬來西亞、中國、瑞典、德國及土耳其(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年8月11日至10月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,069,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,435,940例排除)，其中6,630,642例確診，分別為35,084例境外移入，6,595,504例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,232例COVID-19死亡病例，其中11,216例本土，個案居住縣市分布為新北市2,342例、臺北市1,250例、臺中市1,139例、高雄市1,037例、桃園市862例、臺南市849例、彰化縣640例、屏東縣452例、雲林縣350例、南投縣341例、苗栗縣298例、嘉義縣271例、基隆市251例、宜蘭縣234例、花蓮縣198例、新竹縣及嘉義市各182例、臺東縣158例、新竹市128例、澎湖縣32例，金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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