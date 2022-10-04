快訊／本土確診＋49509！死亡個案增31人　境外移入65例

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指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至10月1日，死亡日期介於9月19日至10月1日。
指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為35例男性、30例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自英國、法國、越南、荷蘭及瑞士(各2例)，馬來西亞、中國、瑞典、德國及土耳其(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年8月11日至10月3日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,069,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,435,940例排除)，其中6,630,642例確診，分別為35,084例境外移入，6,595,504例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,232例COVID-19死亡病例，其中11,216例本土，個案居住縣市分布為新北市2,342例、臺北市1,250例、臺中市1,139例、高雄市1,037例、桃園市862例、臺南市849例、彰化縣640例、屏東縣452例、雲林縣350例、南投縣341例、苗栗縣298例、嘉義縣271例、基隆市251例、宜蘭縣234例、花蓮縣198例、新竹縣及嘉義市各182例、臺東縣158例、新竹市128例、澎湖縣32例，金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。