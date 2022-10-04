悠遊卡公司「超級悠遊卡」手機就可加值 柯文哲：會大賣
悠遊卡公司今（4）日舉行「SuperCard超級悠遊卡」第二代悠遊卡發布記者會，台北市長柯文哲也應邀出席並於會中致詞。柯文哲在致詞時表示，第二代悠遊卡不用再為了加值特別跑去超商、捷運站，利用手機NFC感應區就能靠卡加值，同時單筆消費上限從1500元大幅提升至1萬元，更可線上消費，「這東西會大賣，宣傳重點應放在國小，就能讓爸媽知道小孩錢花到哪裡去。」
悠遊卡公司今日發布「SuperCard超級悠遊卡」第二代悠遊卡，除了具備第一代悠遊卡功能外，此次新增了「手機加值功能」，民眾透過手機NFC功能，就可以替超級悠遊卡儲值；此外過去一代的悠遊卡單筆消費上限1500元、單日上限3000元，讓運用場所有所侷限，因此這次第二代卡也更變規格，單筆消費上限也調高至1萬元，足以因應各式各樣的現金消費場域，線上交易也可以使用悠遊卡。
對此柯文哲在致詞時表示，以前悠遊卡在儲值金使用完畢後，只能到捷運站或超商透過現金的方式儲值，若手上沒現金就沒辦法加值，「用現金加值是很low的方法，我自己也已經很久沒用現金了。」柯文哲說，台北市目前的學生證、敬老卡、愛心卡已同步具有手機加值功能，員工證未來也會逐步納入，因此無現金交易將會是未來的大方向。
柯文哲強調，超級悠遊卡若是要遠端加值，需要有「直屬關係」，父母會想知道小孩子把錢花到哪、加值買哪些商品，使用「超級悠遊卡」後媽媽就可馬上知道內容，「但高中生則會遇到困難，畢竟不想讓父母知道錢用去哪，所以重點宣傳應從國小開始。」