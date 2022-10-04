台德價值觀相近　魏爾胥：持續支持台灣加入WHA、ICAO

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游錫堃接著提及遏阻中國威脅的重要性，以及中國專制霸權與戰狼外交正對全球和平造成的威脅。他說，今年中俄聯合聲明中提到「台灣是中國不可分割的一部分」，9月15日普習高峰會中則再次強調「台灣是中國的一部分」，而台灣依據國民主權與聯合國憲章民族自決精神，歷經1992年國會全面改選、1996年總統直選及三度政黨輪替，已為主權獨立的國家，台灣與中國互不隸屬，台灣與中國一邊一國是鐵錚錚的事實。
游錫堃指出，最後再次感謝德國國會對台灣的支持，並表示台德雖位處地球兩端，但民主與自由把雙方連結在一起，期盼未來兩國邦誼不斷深化，共同追求民主自由普世價值及全球的和平穩定。
魏爾胥致詞說，台灣與德國雖處地球兩端，但因為分享著相同的價值觀，使台德成為彼此重要的朋友，另提到德國對於有個威權鄰居有相同的經驗，而歐洲現在正發生俄羅斯入侵烏克蘭的霸權國家侵略鄰近國家例子，所以相當了解中共對台灣可能造成的危險。
魏爾胥說，台灣及德國有許多相同的價值觀，都是有法治、有國會運作、有自由選舉的民主國家。最後強調德國將會一直支持台灣，並期盼未來能夠深化雙方經濟、文化等各方面的交流，德國也會繼續支持台灣有意義地參加參與國際組織，如世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）。