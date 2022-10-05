房市／畢業即就業！信義房屋江昱儒超前部署起跑點

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而江昱儒其實一直嚮往業務性質的工作，因此在大四下學期，決定加入信義房屋的全時實習生計畫，再次體驗不同的工作類型，也正式開啟自己的業務職涯。當被問到做業務和做行銷比較喜歡哪一個，江昱儒笑說，自己其實都喜歡，且認為兩者可以結合，都是將自己認為很棒的東西推薦給他人，獲得別人的接納及認同也會讓自己產生成就感。
畢業於行銷相關科系，也曾在行銷部門工作的江昱儒，就結合這方面的經驗，除了有邏輯、系統性的幫客戶分析優缺，更特別為客戶製作精美的文宣DM。有別於一般DM總喜歡將物件資訊塞好塞滿，讓人看的眼花撩亂，江昱儒會在排版及文案設計上著墨，例如以快報形式為構想，放大物件照片及簡潔描述，除了維持版面清爽，也讓人能一眼看到優勢，不僅行銷自己，也讓客戶肯定江昱儒行銷物件的能力，而放心將房子交給他。
儘管實習期間曾因為學生身分、年齡，而不被客戶信任，但江昱儒並沒有因此退卻，反而將「菜」轉化為優勢，正因為經驗不夠，所以更用心服務，同時找出自己的亮點，讓客戶了解透過自己的服務，可以獲得甚麼不一樣的幫助。
全時實習生與一般業務的工時、工作內容、轉正門檻一樣，因此不僅要兼顧工作，還得顧及課業。江昱儒坦言，當時也曾因沒算好畢業門檻，一度讓自己蠟燭兩頭燒，甚至萌生想放棄的念頭，幸好透過店長、學長姐的鼓勵幫助，以及同期實習生的互相打氣，讓他慢慢調適好學生及工作的身分轉換，並且越做越上手，在房市低迷時期，順利在半年內達成目標並轉正。江昱儒也鼓勵對業務工作有興趣的新鮮人，選擇信義房屋不只是選擇一份工作，更是選擇一種生活，信義房屋不僅有完善的「師徒制」教育訓練制度，更提供高薪資高發展，讓職場新鮮人能踏實成長、發展職涯。