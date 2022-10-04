王必勝出席陳時中競總挨批 蘇貞昌：應謝他假日公而忘私
中央流行疫情中心指揮官王必勝上周六（10/1）參加民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會，引發在野黨批評，指揮中心恐成第二個陳時中競辦。對此，國民黨立委洪孟楷今（4）日在立法院質詢，追問王必勝當天是否有請假？衛福部長薛瑞元表示，除有特殊狀況，否則周六、日不會開疫情記者會。洪進一步質疑，但平常周六、日也會開。未料，一旁的行政院長蘇貞昌則突然說，「這應該感謝他（王必勝）公而忘私」。
立法院今進行施政報告與備質詢，洪孟楷表示，院長口口聲聲說要恢復正常生活，國人也認為每天下午2點的疫情記者會浮動，有時開、有時不開，何時指揮中心退場 ？記者會要每天開？蘇貞昌回應，是否開記者會由指揮中心斟酌，過去每天2點記者會，經歷2年又9個月，確實讓國人第一手知道訊息、遵循防疫。
洪孟楷追問，王必勝上周六有無請假？薛瑞元說，周六是假日，很久前周六、日就不會開疫情記者會，除非是有特殊狀況。洪孟楷說，但平常王必勝六、日也會開記者會。蘇貞昌則突然回，「這應該感謝他公而忘私」。
洪孟楷再說，上周六光一天就4.3萬人確診、48人死亡，這算不算特別狀況？薛瑞元坦言「現在是高原期」，他也強調指揮官假日時間無法管到個人行動自由。