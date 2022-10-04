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Mercedes-EQ 台北 101 目的地充電站啟用

▲ Mercedes-EQ 台北 101 目的地充電站啟用
▲ Mercedes-EQ 台北 101 目的地充電站啟用

2GameSome - 有車賞

2022-10-04 23:55:00

台灣賓士積極佈局產品純電陣容，為消費者提供多元的車款選擇，繼 9 月發表全新豪華純電房車 EQE及都會休旅陣容 EQA、EQB，更以「Mercedes-Benz 星奇車庫」北中南巡迴展演，讓有興趣的車迷都能近距離感受 Mercedes-EQ 獨有的電能魅力。今日，台灣賓士隨即釋出台北 101 巨幅 Mercedes-EQ 全新電動車形象照，以絕美之姿空降台北信義區，象徵開啟 Mercedes-Benz 的純電紀元。

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同時，為持續驅動電動化普及，台灣賓士攜手華城電能，宣告於台北 101的B3停車場 (車位號碼102~104) 設置三支 J1772 (Type 1) 的 AC 交流充電樁，電流值為 32A，換算充電一小時可跑 40 公里。設備空間以漸層光暈打造質感時尚的充電環境，讓車主於購物行程之際，能放心將愛車置於停車場充電，體驗便捷、完善的純電移動。

純電生活新解方  鏈結在地充電業者驅動電動化普及

在電動化轉型的過程中，因地制宜的充電配套建設十分重要，台灣賓士借鏡歐洲，以共同推動台灣充電營運產業為目標，期許與民間充電營運商合作。在完善經銷體系充電網絡的同時，持續發揮品牌影響力、扮演產業驅動者的角色，共同促進台灣移動電動化的普及。

在充電合作夥伴的選擇上，台灣賓士首選於 2014 年開始投入充電營運產業，亦是市場上最具規模充電營運商之一的華城電能，旗下充電站品牌 EVALUE 已於全台佈建 22 座 DC 充電樁、 250 支 AC 充電樁，以及最高功率 480Kw 充電樁，不僅積極布局全台各大城市，更持續強化都會站點密度，朝打造純電生活圈目標邁進，今日正式啟用的台北 101 站即是最佳案例。

經銷體系全新充電方案  預計年底完成 16 座快充站

台灣賓士持續與經銷商、充電營運商合作夥伴，強化設置充電網路，全台北、中、南及東部共 15 處台灣賓士授權經銷商快速充電站，並預計至 2022 年底完成第16座快速充電站佈建，每站皆提供 DC 直流快速充電，使賓士車主們可輕鬆享受便利且舒適的純電移動科技。

在充電方案上，台灣賓士則提供 Mercedes-EQ 電動車車主兩種選擇，分別為購入新車即贈第二代家用交流充電樁(安裝費另計)，並加贈送 20,000 元公共充電金；或可選擇放棄家用充電樁，轉以 40,000 元的公共充電金取代，公共充電金可使用於台灣賓士授權經銷商的直流快充充電樁，或是用於賓士充電合作夥伴—華城電能於各縣市啟用的直流快充站點和交流充電站點。

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