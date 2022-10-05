名家論壇》康仁俊／侯友宜若成「韓2.0」　市民怎麼說？

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想選總統是所有從政者的終極目標，本無喙言，或許藍營認為侯的新北市長連任之路走得順遂，所以熱烈表達對侯爭取2024大位的支持，旁人的想法是一回事，侯友宜自己呢？對於2024是否選總統，侯友宜9月份在接受媒體專訪時，採訪記者是這樣描述侯的態度：「侯友宜語氣堅定回應，『勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗』」。
媒體專訪的問題圍繞在總統大選議題時，侯若無懸念，大可直言「做好做滿」，但侯卻順勢稱「勇於承擔責任」，貌似雄心的壯志溢於言表，卻顯露出挺侯人士「寄生新北，仰望總統府」的戰略原則，可以想見，如果侯友宜現在表態要參選2024總統，新北市民絕對不會同意侯此時競選連任，所以侯不願明說，於是新北市長一職成為侯營避免因提早投入總統大選，卻無行政職務導致產生可能的政治空窗效應，算計很明顯，也不遮掩。
那，新北市民對市長職務的想望呢？
若要投入2024總統大選，按照正常狀況，2023年初就必須啟動選戰機制，全台巡迴拜會、佈局，首要之重就是爭取黨內派系支持，2018韓國瑜當選高雄市長後，立刻有媒體強拱韓國瑜應該投入總統大選，韓隨即舉辦全台造勢，種下後來高雄市長一職被罷免的惡因，特別的是，做出此份挺侯選總統民調與專訪時讓侯友宜說出勇於承擔責任的媒體，正也是當時力拱韓選總統的媒體，只能說，真巧。
為了避免重蹈韓覆徹，挺侯人士已開始在坊間耳語流傳，稱侯已為新北市民服務12年，投入2024跟韓的落跑不同，只是當4成的新北市長已認為侯友宜只是過水市長，而侯友宜也不願承諾會做好做滿市長任期下，未來面對藍營的激情勸進時，在不會有被罷免的緊箍咒壓力下，侯友宜直接棄新北挑戰總統大位，成為韓版2.0的未來正在進行式，侯友宜想再上層樓沒人可擋，那套句某媒體主持人的習慣用語，現在要問的是，「新北市民，你怎麼說？」
●作者：康仁俊／資深媒體人
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