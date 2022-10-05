全家首推「圓形飯糰」！小小廚神Liya監製：免微波就能吃
隨著天氣變涼，食欲胃口也大開，超商業者相繼推出秋季新品。全家超商開發出金飯糰台式圓形飯糰系列，請來小小廚神朱如茵Liya監製，共有香腸炒飯飯糰、少一杯蛤蜊飯糰兩種口味，而且免微波就能開吃，並同步亮相全新義大利麵品牌「uno pasta」，搶攻超商義麵市場。 萊爾富則再度攜手「寬心園」，推出3款聯名蔬食新品，包含泰式打拋若、雙椒菇菇麵、葡式咖哩焗飯，滿足奶蛋素、全素者的飲食需求。
全家金飯糰首次推出「圓形飯糰」系列商品，請來《小小頂級廚師美國版》第8季總冠軍的小廚神朱如茵Liya監製推薦，首波共開發2款口味，香腸炒飯飯糰35元，使用醬香炊飯拌炒洋蔥、香腸丁、炒蛋、培根及蔥花，再加入白胡椒提味；少一杯蛤蜊飯糰42元，蛤蜊醬香飯搭配炒蛤蜊，並添加三杯要素中的米酒及醬油，兩款圓飯糰不用微波就能開吃。
此外，近年消費者飲食西化，義大利麵更深受消費者喜愛。全家觀察內部銷售數據發現，義大利麵口味以番茄紅醬、奶油白醬、青醬及清炒的人氣最高，因此推出全新義大利麵品牌「uno pasta」，全系列使用日本全家同款NIPPN麵體，首波推薦「蒜炒塔香腿排義大利麵」，細麵條吸附爆香蒜油，搭配厚切烤腿排並撒上蒜酥，售價89元。為慶祝全新品牌亮相，即日起至11月1日使用My FamiPay、全盈+PAY、Fami錢包支付，uno pasta全品項現折15元。
萊爾富看好蔬食商機，近期再和「寬心園」合作推出3款蔬食新品，包含奶素可食的夾心三角飯糰泰式打拋若（39元）、全素可食的雙椒菇菇麵（89元）、奶蛋素可食的葡式咖哩焗飯（89元）。即日起至10月18日買寬心園系列商品，搭配任一指定飲料現省10元。