幫AIT代轉彩券商資料！藍批外交禮儀變關說　 財長這麼答

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國民黨立委賴士葆則拿出財政部公文函質疑AIT直接介入，他秀出推薦廠商公文函，正本寄給中信銀，副本給了AIT。根據公務員廉政倫理規範第2項第5款請託關說，這裡面第11項公務員遇有請託關說時，應於3天內簽報其長官並知會政風機構，第15項機關首長應該直接通知政風機構，第19項違反規範規範要懲處，涉及刑事責任者，移送司法機關辦理。
賴士葆指出，財政部8月15日遴選中信銀為彩券發行機構，8月18日早上AIT拜會國庫署長蕭家旗，8月26日將資料郵件給國庫署，8月31日國庫署長發文給中信銀，正本給中信銀，副本給AIT，9月30日中信銀公開招標，AIT等於「官方」直接介入，但現在彩券有一套運作方式，要換系統不是那麼簡單，若用美國系統成本會倍增，他還問蕭家旗有沒有去政風室登記，蕭家旗說沒有，因為覺得只是要把資料轉交給中信銀參考。
賴士葆直呼台美關係堅若磐石，如果這樣可以做，那台日關係也很好，大家通通用「官方」介入，當然，我們歡迎國際廠商來參與招標，但拒絕「政治力」介入。蕭家旗則回應「我們並沒有要介入也不能介入」，賴士葆進一步質疑，那為何AIT來拜訪你們，因為他們知道你們是監督者，知道你們有權利，這就是大剌剌接受AIT的關說，蘇建榮則強調「我們沒有任何施壓，只是把相關資訊轉給中信銀」。
國民黨立委李貴敏及費江泰進一步追問，如果是其他單位像是立委或民間單位拜會，並提供推薦廠商，財政部也會代為轉交嗎？蘇建榮說，所有要投標的廠商，只要是公開就會轉交，「我們都會公平的去處理，但若涉及利益會迴避。
不過，李貴敏也提到，財政部與中信銀的合約中有寫到，即便經過評選後，最後結果仍要經財政部同意才能簽約，決定權仍在財政部，財政部仍是下指導棋，即便公開招標，最終財政部不同意合約就簽不了。對此，蘇建榮則強調，按過去慣例只要評選出來的合作廠商，基本上財政部都會尊重，過去沒有否決的情況。