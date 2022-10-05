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幫AIT代轉彩券商資料！藍批外交禮儀變關說　 財長這麼答

▲針對財政部應國庫署代轉AIT給的美國彩券系統商資料給中信銀，引發立委質疑外交禮儀變關稅，財政部長蘇建榮今（5）日提出說明。（圖／NOWnews資料照）
▲針對財政部應國庫署代轉AIT給的美國彩券系統商資料給中信銀，引發立委質疑外交禮儀變關稅，財政部長蘇建榮今（5）日提出說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-10-05 12:11:31

針對美國在台協會（AIT）拜會財政部，並要國庫署轉交美商彩券系統廠商資料給再彩券發行機構中信銀行，引發外界質疑可能涉及關說、施壓。國民黨多位立委今（5）日在立法院財委會也痛批「外交禮儀」變「關稅」 ，財政部長蘇建榮則表示，只是代轉交不具任何強制力，涉及利益會迴避，也會尊重中信銀最後評選結果，過去也從沒有否決過，至於若有人也推薦其他廠商是否也會代轉交？國庫署長蕭家旗說「會」，蘇建榮也表示「只要是公開的基本上都沒有問題，我們都會公平的去處理」。

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國民黨立委林德福質疑，過去就曾有類似「關說」案例，AIT這次加碼推薦廠商給中信銀，財政部庫國庫署還代轉交，中信銀不會有壓力嗎？蘇建榮回應，國庫署基於外交禮儀接見AIT，不具任何強制推薦意思，過去台美租稅討論也是直接找國際財政司討論，但林德福認為講「外交禮儀」很牽強，只要轉交就會有壓力，中信銀怎會拒收。蘇建榮則強調整個是公開透明，最後也會尊重中信銀的決定，最後結果也會尊重，若AIT推薦不符合，就不會得標，財政部不會施壓。

國民黨立委賴士葆則拿出財政部公文函質疑AIT直接介入，他秀出推薦廠商公文函，正本寄給中信銀，副本給了AIT。根據公務員廉政倫理規範第2項第5款請託關說，這裡面第11項公務員遇有請託關說時，應於3天內簽報其長官並知會政風機構，第15項機關首長應該直接通知政風機構，第19項違反規範規範要懲處，涉及刑事責任者，移送司法機關辦理。

賴士葆指出，財政部8月15日遴選中信銀為彩券發行機構，8月18日早上AIT拜會國庫署長蕭家旗，8月26日將資料郵件給國庫署，8月31日國庫署長發文給中信銀，正本給中信銀，副本給AIT，9月30日中信銀公開招標，AIT等於「官方」直接介入，但現在彩券有一套運作方式，要換系統不是那麼簡單，若用美國系統成本會倍增，他還問蕭家旗有沒有去政風室登記，蕭家旗說沒有，因為覺得只是要把資料轉交給中信銀參考。

賴士葆直呼台美關係堅若磐石，如果這樣可以做，那台日關係也很好，大家通通用「官方」介入，當然，我們歡迎國際廠商來參與招標，但拒絕「政治力」介入。蕭家旗則回應「我們並沒有要介入也不能介入」，賴士葆進一步質疑，那為何AIT來拜訪你們，因為他們知道你們是監督者，知道你們有權利，這就是大剌剌接受AIT的關說，蘇建榮則強調「我們沒有任何施壓，只是把相關資訊轉給中信銀」。

國民黨立委李貴敏及費江泰進一步追問，如果是其他單位像是立委或民間單位拜會，並提供推薦廠商，財政部也會代為轉交嗎？蘇建榮說，所有要投標的廠商，只要是公開就會轉交，「我們都會公平的去處理，但若涉及利益會迴避。

不過，李貴敏也提到，財政部與中信銀的合約中有寫到，即便經過評選後，最後結果仍要經財政部同意才能簽約，決定權仍在財政部，財政部仍是下指導棋，即便公開招標，最終財政部不同意合約就簽不了。對此，蘇建榮則強調，按過去慣例只要評選出來的合作廠商，基本上財政部都會尊重，過去沒有否決的情況。

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