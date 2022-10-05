特企／萬中選一！凱爾莎榮獲2022台灣百大最具影響力品牌

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「2022台灣百大品牌故事暨最具影響力品牌」奬項以「最具品牌影響力、正向人文故事、企業以人為本」三大項目，表揚凱爾莎創辦人陳秉楓對於夢想的堅持與做自我品牌的努力，過去三年全球市場因疫情延燒，台灣產業經歷巨大困境與挑戰，但是陳秉楓卻在疫情期間逆勢中，以九大首選策略，擴張事業版圖，將r-Xing 阿性與r-Xing life阿性親密生活的品牌力，深植人心。
陳秉楓不藏私，公布自己成功經營的九大首選策略，首創虛實整合平台OMO經銷分潤加盟系統（Virtual and Real integration），首創全台跨縣市連鎖有人實體與無人雲端門市，首創兩性身心靈健康產學合作、醫學與產業合作，首創與外送平台合作兩性親密輔具即時送到家，首創與日本親密輔具龍頭Tenga深度合作在高雄開立不用出國就能享受的日本原汁原味「日式復刻版獨家品牌旗艦店」，首創與歐美大廠品牌德國womanizer、加拿大wevibe、義大利UPKO皮精品皮件與sisitalk小怪獸在台北西門町合作開設「台北旗艦店」，首創將兩性產業與學術機構結合以研究創意與學術研究成果相互導入兩性親密輔具市場，首創兩性身心靈健康智能產業資源整合，首創人力培訓系統兩性身心靈健康推廣專員認證。
疫情期間，陳秉楓為提倡健康明亮Brighter sex ， happier life 的r-Xing 阿性品牌形象，不但在2020年戰略合作全球著名一氧化氮權威諾貝爾獎得主穆拉德博士與國內一氧化氮研究權威醫師陳振興博士「共同聯名制定」專屬的一氧化氮保健產品，開發雲端智能販售系統，佈局智販機市場，開創24HR無人店通路，創立跨足生技保健食品、香氛、保養品、美妝、服飾的r-Xing life阿性生活品牌，同時異業結盟知名醫療泌尿科、婦產科、醫美診所，讓男女兩性自內而外散發自信與美麗，使r-Xing life阿性親密生活品牌走進全年齡與所有性別的日常生活之中，以期全台男女享受美好兩性生活，同時擁健康人生。
陳秉楓表示，凱爾莎集團創立至今20年，深刻體悟到企業經營與兩性親密關係一樣，必須不斷用心進化，繼續求新求變，主動發覺與滿足更多層面的需求，進而發展多元且跨產業的經營方向，他自我期許結合資訊、科技、社群、教育、娛樂、大數據、醫療、生技保養等各方合作，向世人傳遞幸福真諦與美麗人生，打造兩性親密健康生活圈。