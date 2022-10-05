爆料鏡電視董座扣公文欺瞞NCC　國民黨團籲撤照

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鄭麗文表示，依據NCC今年2月發給鏡電視執照公文，第4頁紀載「保留許可廢止事項」，意即等於有其中一項，NCC可廢止給鏡電視執照，第3點也寫的很清楚，要求鏡電視必須跟鏡周刊所屬公司清楚切割，經營管理不能由鏡周刊相關人士介入與交易往來。
鄭麗文痛批，從2月到現在已10月，過程中因相關爭議，鏡電視換了4次董事長，從執照通過時的前董事長陳建平到現任董事長鄭優，「過程中不斷鬼打牆，永遠無法處理」。她說，NCC在8/24就鏡電視經營權、人事爭議問題發文要鏡電視回覆，未料鄭優與蔡滄波卻繞過其他董監事與財務長私自處理，回覆內容也未經董監事同意。
鄭麗文表示，NCC於9/2再度發文要董事會補正回覆，鄭優跟蔡滄波又扣留相關公文，未告知董監事與財務長，私自處理回覆欺瞞NCC；此事直到9/12，鏡電視其它董監事和財務長發現，才在9/22向NCC告發被欺瞞。她也指出，這幾天同時得到來自兩方爆料，一方面來自鏡電視內部，發現董事長、總經理隻手遮天，想要瞞天過海，另一方面NCC內部官員，對鏡電視想欺上瞞下也看不下去；經雙方不約而同提供資料對比，發現兩邊資料完全相同，「真實度非常高」。
鄭麗文進一步拿出NCC給鏡電視要求補證公文。其中，針對鄭優任職中華電信時曾發生弊案，當時中華電信主秘、投資長涉案被起訴後，兩人向檢察官陳述是受鄭優指示，NCC曾要求鄭優應行回覆。
鄭麗文怒嗆，鏡電視爭議這麼大，經營與管理團隊不斷爆出違法、詐欺與背信事項；大部分鏡電視經營團隊成員，到今天為止都是鏡電視董事長裴偉所聘用或有相關牽連。
最後，鄭麗文說，陳耀祥也承認公然違反當時給照條件，鏡電視整整1整年時間換4次董事長，根本是無止盡循環，無法跟裴瑋有所切割，「或許就是因為裴偉有蔡英文、蘇貞昌罩著」，也因此裴偉請辭後還是陰魂不散，還將黑手伸至鏡電視。她也撂下狠話說，若發現陳耀祥有偕同NCC委員護航、放水，「我一定本人去告他們瀆職、圖利」。