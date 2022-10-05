股匯齊揚！新台幣強升1.8角收31.568元 創近半月新高
在傳出美國經濟數據疲軟，激起投資人期待美國聯準會（Fed）可能放緩升息，美股大漲，美元指數回落，台股大漲224點，外資在台股也續買超，新台幣兌美元今（5）日也接連升破31.7及31.6元，終場收在31.568元，較前一交易日強升1.8角，不僅連2個交易日升值，也是近半個月來收盤新高價，更創逾4個月最大單日升幅，台北外匯經紀公司成交量13.46億美元。
在市場重燃聯準會將轉向更溫和升息，美股4大指數收漲，其中美股道瓊指數大漲825.43點，漲2.8%，收30316.32點，那斯達克指數大漲360.97點，漲3.34%，收11176.41點。台股今日也開高走高，盤中大漲325點左右，來到13901點，漲幅2%以上，終場漲224點，收在13801點，漲幅1.65%，成交金額達到2325億元，3大法人也同步在台股買超93.13億元，其中外資買超49.88億元。
國際匯市部分，美元指數回落至111以下，韓元今日大幅升值收1410.10兌1美元，新台幣兌美元今日也強升快2角，日圓則先升後貶拉回至144.42兌1美元震盪整理。
新台幣兌美元今日一開盤就升破31.7元，以31.69元、升值5.8分開出，在台股大漲及美元回落之下，加上外資歸隊續買超台股，新台幣盤中進一步升破31.6元，一度來到31.56元、勁揚1.88角，終場收在31.568元，較前一交易日升值1.8角，也創今（2022）年9月22日以來收盤新高價，9月21日收31.44元。