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史上最年輕的設計展　青年局首次邀高中生參與台灣設計展

▲市長陳其邁於青年設計師之夜特別參觀「超青春」展區，與參展學生熱烈互動，希望同學們能跟所有青年設計師，一起讓高雄市成為一個充滿設計力的城市。（圖／高市府青年局提供）
▲市長陳其邁於青年設計師之夜特別參觀「超青春」展區，與參展學生熱烈互動，希望同學們能跟所有青年設計師，一起讓高雄市成為一個充滿設計力的城市。（圖／高市府青年局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-06 09:50:49

那就做個史上最年輕的設計展！」為培育及鼓勵更多青少年投入設計領域學習，要讓更多人知道設計的價值與市府的重視，「台灣設計設計台灣」總策展副市長史哲做出了將此次的設計展，深入到高中職，邀請設計師、產業與高中職設計科系同學們進行工作坊的決定，以業界的流程讓同學們參與一次完整的設計、開放的流程，增加同學們的業界體驗經驗，大膽揮灑屬於青春的無限創意！

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▲設計中島棧五庫「不朽青春」推出「超青春」展區，邀請6大高雄職校，與6位設計師學習6項專業技能，製作超越6種想像的6件作品，展現最年輕設計師的企圖心。（圖／高市府青年局提供）
▲設計中島棧五庫「不朽青春」推出「超青春」展區，邀請6大高雄職校，與6位設計師學習6項專業技能，製作超越6種想像的6件作品，展現最年輕設計師的企圖心。（圖／高市府青年局提供）
市長陳其邁也特別於青年設計師之夜特別參觀「超青春」展區，與參展學生熱烈互動，並表示進入展場沒有學生和老師之分，大家都是青年設計師。相信接下來台灣設計展期間，青年設計師們的才華、想像與創造力，一定會被台灣、被大家所看見，高市府也希望在未來，能跟所有青年設計師共同發揮想像與創造力，一起讓高雄市跟別人不一樣，成為一個充滿設計力的城市。

2022台灣設計展在高雄，青年局匯聚跨世代青春能量，並於設計中島棧五庫「不朽青春」推出「超青春」展區，邀請6大高雄職校，與6位設計師學習6項專業技能，製作超越6種想像的6件作品，呈現最正港的青春設計魂，展現最年輕設計師的企圖心。

青年局局長張以理表示2022台灣設計展在各方面都進行首次突破，熱門科系不斷洗牌，在去中心化的世代符合自己的興趣專長的領域，才能成就自我的志業。青年局致力「向下扎根」、多元培力，提供青年多方資源與管道累積經驗值。

張以理指出此次台灣設計展「超青春」展區邀請高雄6大職校參展，挑選出木工、金工、皮革、染織、3D建模列印及孔版印刷等6大技法，以強化設計觀念與技術優化為目標，媒合6位專業技法設計師，以共創工作坊模式，帶領學生進行集體創作，共同呈現6件完美創意設計作品，這是台灣設計展史上第一次高職生參展，就交出6件超越想像的精美作品！

青年局表示，最正港的青春設計魂就在設計中島棧5庫、棧6庫「不朽青春」與「青春限動」展區，展覽期間每週末辦理系列講座與派對活動，國慶連假也活動不斷，10/8「青搖快遞」、10/9「設計師跨域轉型-設計轉轉轉講座」、10/10「無線電波派對」邀請入場觀眾一起探索青春的無限可能，更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站，歡迎追蹤分享、踴躍參與。

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