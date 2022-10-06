GDP保三信心兩樣情　資方看好、勞方保守

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相較之下，「資方」看待今年台灣的經濟成長率其中51.2%表示，有信心；代表其餘的48.8%，屬於沒有信心保三。資方預估明年台灣景氣，其中認為持平的佔34.6%；比今年差的佔31.8%；比今年好的佔33.6%。本次調查更發現，有高達72.8%的勞工認為，想明顯刺激台灣的內需經濟， 認為覺得企業加薪是有效的，但卻僅有37.4%的資方認為，企業加薪對刺激經濟是有效的。
總體來說，想要明顯刺激台灣的內需經濟，勞工朋友覺得哪項政策有效呢？本次調查顯示，在可複選狀況下，前五項依序為，「基本工資調漲」(60.7%)、「振興券或消費券」(57.8%)、「針對薪資所得減稅」(34.3%)，以及「節能家電換購補貼」(23.3%)、「國內旅遊補貼」(22.3%)。
其餘三項政策又分別是：「換購機車補貼」(10.5%)、「換購汽車補貼」(8.8%)、「手機換機補貼」(7.9%)。對照資方看法，企業又覺得哪項政策有效呢？在可複選狀況下，前五項依序是：「針對薪資所得減稅」(44.1%)、「振興券或消費券」(41.7%)、「國內旅遊補貼」(33.1%)，以及「節能家電換購補貼」(24.3%)、「基本工資調漲」(22.8%)。
觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，即將全面性「邊境解封」，若能在歲末前加快復甦腳步，更有助於加薪分紅意願回溫，勞工們對年終獎金數字，自然不用太悲觀。當然想要真正有效並持續刺激內需經濟，勞工朋友需要獲得「有感的」調薪，這部分有賴大環境的長期改變，特別是整體產業結構的調整與升級。
楊宗斌也認為，從「受薪階級」的角度觀察，想要帶動內需消費、刺激經濟，許多人偏好這兩大政策方向：「實質薪資的增加」、「等同現金的補貼」，只是更別忘了，不少刺激經濟的方案，其實花到的都是勞工們的納稅錢，或者還要舉債，因此實施前，必須經過嚴謹評估，除了衡量長短期效果，有時候還需要「財政政策」、「貨幣政策」、「勞動政策」多頭並進。