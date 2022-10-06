本土劇女神「比基尼照」曬私密處黑痣！醫：恐癌變急開刀
「本土劇女神」吳婉君近年在多部八點檔中飆演技，像是《炮仔聲》、《天之驕女》和《一家團圓》等，深受觀眾喜愛。經常在社群媒體分享美照的她，昨（5）日在臉書也PO出一張比基尼辣照，不過她卻透露「剛動完手術」，讓網友們擔心直呼，「好好照顧傷口」、「早日康復」。
吳婉君昨天在臉書曬出比基尼辣照，只見她頂著一頭俏麗短髮，戴著太陽眼鏡露出微笑，不過她PO出這張照片其實是要展現左邊腋下的黑痣，「突然跟綺夢說再見的故事是這樣的…我在去年發現腳底新長了一顆痣，看了三位專業醫生後都建議可以切除。最後一個醫生說『腳底的看起來是一般的痣，應該是良性的，不用太擔心，但腋下的痣反而有些異常，它變大而且已經變不規則形狀，這個反而要特別注意』」。
該位醫師也說，為了避免以後有「癌變」的可能，建議直接切除一勞永逸，切下來的細胞會送化驗，因此，她也決定和「腋下綺夢」還有「腳底韋小寶」徹底分離，「手術很順利，是局部麻醉的小手術而已。但術後修復比較難受！畢竟腳底…很不方便」。
最後，她也不忘提醒粉絲，「關於四肢末端突然長痣，或是痣變形變大變不規則，這是很重要的事，大家不要輕忽啊，網路搜尋四肢長痣 、腳底長痣、黑色素瘤，都會有相關資訊詳細說明。最後，謝謝大家的關心，我很好，只是傷口痛而已」。
貼文及照片一出，網友紛紛留言，「天阿，好好照顧傷口」、「早日康復」、「希望健健康康順順利利～綺夢就讓它去吧」、「謝謝婉君分享，好好照顧好自己哦希望你平安」、「好好照顧身體（術後傷口），希望妳早日康復傷口快快好」、「祝早日康復」、「顧好傷口，辛苦了，保重喔」。（編輯：郭佩蓉）