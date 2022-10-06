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兒童新樂園雙十優惠超佛！10月壽星半價　國慶寶寶免費玩

▲兒童新樂園、台北市立天文館等景點，在國慶連假皆推出一系列活動。（示意圖／翻攝自兒童新樂園臉書）
▲兒童新樂園、台北市立天文館等景點，在國慶連假皆推出一系列活動。（示意圖／翻攝自兒童新樂園臉書）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-06 12:05:15

雙十國慶連假（10/8~10/10）即將在這週末到來，除了各地方政府辦理的升旗活動外，許多景點也順勢推出國慶優惠和活動，其中「兒童新樂園」就推出「雙十連假限定」活動，在連假期間入場，並購買一日樂FUN券，暢玩園區僅150元，十月壽星更下殺到只要100元。此外，台北市立天文館雙十連假期間天天開放，不只有新上映的精彩立體電影、闖關尋寶活動，國慶當天還可免費參觀展示場。

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兒童新樂園今年打出「童慶雙十」，10/8~10/10活動期間，「一日樂FUN券」不分成人和孩童，原價200元的票價通通一律150元，其中票券含「入園門票」及「不限次數搭乘編號1號至13號大型遊樂設施」，等於是玩越多賺越多，不過需注意的是，票券限購買當日使用，且遊樂設施皆有身高或需成人親友陪同搭乘的相關限制，請多留意配合；此外，若本身是「國慶寶寶」，10/10只要憑身份證件，園區將免費奉送一日樂FUN券1張，票卷內容含上述毫無差別；十月壽星出示身份證件，購買一日樂FUN券時，也享有100元的半價優惠。

兒童新樂園連假營業時間：10/8~10/9為上午9點至晚上8點，國慶日10/10為上午9點至下午6點。

▲（圖／兒童新樂園提供）
▲兒童新樂園在雙十連假推出一系列優惠活動，門票下殺50元起。（圖／兒童新樂園提供）
台北市立天文館在國慶連假也天天開放，其中立體劇場在國慶日，將與美國波士頓科學博物館等世界知名場館同步播映新片「塞倫蓋提」，以精湛的立體影像技術，讓東非野生動物保護區中壯觀的牛羚遷徙、活火山、熱帶雨林、大草原等豐富的生態與地理景觀，活靈活現呈現在民眾面前。

不僅如此，天文館展示場在國慶當日開放免費參觀，9日下午還有「宇宙尋寶地圖」活動，有興趣民眾可先透過網路報名參加，而從今年4/1推出的免費特展「水漾星球宇宙航海王」在國慶連假也是最後的展期，每天前100位入場的小朋友有機會得到「諾亞與來自外星球的鯨魚」精美故事繪本；天文館在國慶連假期間每天上午9點開館至下午5點，星期六延長至晚上8點，觀測室則至晚上9點。

▲（圖／台北市立天文館提供）
▲台北市立天文館將在國慶日播映「塞倫蓋提」，帶領民眾深入探討非洲野生動物的世界。（圖／台北市立天文館提供）

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