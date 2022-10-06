資策會改口稱高虹安涉抄！民眾黨團批民進黨「押人取供」

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邱臣遠表示，高虹安2017年獲陳建仁頒獎，但現在民進黨不只「全黨打一人」，甚至是傾全國之力打一人，對民進黨來說，只要不選舉就是國家棟樑，只要參選危害到民進黨利益，就變得十惡不赦，這就是國家的悲哀。在此次選戰之中，民進黨為拯救選情，論文門全黨護一人，論文打台大，疫苗打慈濟，球場怪台積電，抹黑高虹安就打資策會，讓資策會遭受莫大壓力不敢吭聲。
邱臣遠指出，民進黨早期衝撞體制爭取政權，現在卻比當初的國民黨還可惡，民進黨團恣意濫權要求資策會提供涉及個人隱私的資料，讓選舉圍繞在泥濘和人格抹滅戰中，「難道其他資策會培育過的人才也能公開嗎？柯建銘這麼怕高虹安當選嗎？」
新竹市議員李國璋表示，很難想像新竹市長選舉昇華到準總統選舉的規格，辛辛那提大學與資策會先前都說高虹安的博士論文沒問題，民進黨仍要傾全黨之力攻擊高虹安，反倒絕口不提有問題的12億新竹棒球場、林智堅兩本抄襲論文，讓新竹市民對民進黨越來越失望。
李國璋指出，與前新竹市長林智堅共事8年，向新竹市政府索資時兩度拿到封存的機密文件，新竹市政哪來這麼多不能說的秘密，宛如衛福部疫苗採購的翻版，其中可能有民進黨不能說的秘密。民進黨傾力打擊高虹安，反而會讓在野黨支持者更團結，相信真理越辯越明，人民期望的是優質、有政策攻防的優質選戰，而非抹黑的泥巴戰，新竹市政也必須攤在陽光下接受檢視。