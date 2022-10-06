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資策會改口稱高虹安涉抄！民眾黨團批民進黨「押人取供」

▲資策會改口稱民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文引用比例不當，民眾黨團痛批民進黨「押人取供」。（圖／民眾黨團提供）
▲資策會改口稱民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文引用比例不當，民眾黨團痛批民進黨「押人取供」。（圖／民眾黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-06 13:55:11

週刊爆料民眾黨立委高虹安的美國辛辛那提大學博士論文涉抄襲，策會執行長卓政宏昨日在立院經濟委員會，在答詢民進黨立委質詢時表示，高虹安的博士論文引用她在資策會任職時研究報告「比例不當」，說可能提告，又指高虹安派駐美國時唸博士沒向資策會報備。今（6）日民眾黨團召開記者會痛批民進黨黑道式選舉「押人取供」，將黑手伸入資策會逼改口自打臉。

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邱臣遠抗議民進黨荒腔走板的施壓，民進黨為了選舉，傾全黨、全國之力，動員所有相關部會，透過抹黑獲取政治利益。9月20日《鏡週刊》爆料後，資策會當時回應「無授權問題」，柯建銘9月23日說資策會「法律上站不住腳」，10月5日資策會翻供說「不排除提告」，從民進黨這兩周的操作脈絡，可以清楚看到他們逼迫串供的手法。民眾黨團特別行文要求經濟部技術處及資策會代表來記者會現場說明，結果都拒不到場，「資策會是有多怕民進黨、多怕柯建銘總召？」

邱臣遠表示，高虹安2017年獲陳建仁頒獎，但現在民進黨不只「全黨打一人」，甚至是傾全國之力打一人，對民進黨來說，只要不選舉就是國家棟樑，只要參選危害到民進黨利益，就變得十惡不赦，這就是國家的悲哀。在此次選戰之中，民進黨為拯救選情，論文門全黨護一人，論文打台大，疫苗打慈濟，球場怪台積電，抹黑高虹安就打資策會，讓資策會遭受莫大壓力不敢吭聲。

邱臣遠指出，民進黨早期衝撞體制爭取政權，現在卻比當初的國民黨還可惡，民進黨團恣意濫權要求資策會提供涉及個人隱私的資料，讓選舉圍繞在泥濘和人格抹滅戰中，「難道其他資策會培育過的人才也能公開嗎？柯建銘這麼怕高虹安當選嗎？」

新竹市議員李國璋表示，很難想像新竹市長選舉昇華到準總統選舉的規格，辛辛那提大學與資策會先前都說高虹安的博士論文沒問題，民進黨仍要傾全黨之力攻擊高虹安，反倒絕口不提有問題的12億新竹棒球場、林智堅兩本抄襲論文，讓新竹市民對民進黨越來越失望。

李國璋指出，與前新竹市長林智堅共事8年，向新竹市政府索資時兩度拿到封存的機密文件，新竹市政哪來這麼多不能說的秘密，宛如衛福部疫苗採購的翻版，其中可能有民進黨不能說的秘密。民進黨傾力打擊高虹安，反而會讓在野黨支持者更團結，相信真理越辯越明，人民期望的是優質、有政策攻防的優質選戰，而非抹黑的泥巴戰，新竹市政也必須攤在陽光下接受檢視。

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