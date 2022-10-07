房市／信義房屋曹芯瑜暖助人　傳遞正能量

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她入行首站在蘆洲經營，白天在信義房屋上班至6點，晚上就讀夜校，然而上天的考驗來得突然，妹妹發生重大車禍生活無法自理，她需與媽媽輪班照顧妹妹，還得跟親戚借醫藥費，全家更是瀰漫在病人的負面情緒之中。而她也因工作還未步入軌道，常常不知「下一件委託與成交在哪裡」，時常感到迷惘。
儘管如此，她沒有怨天尤人，仍盡心做好每一件服務的大小事，曹芯瑜到5家社區大樓做社區服務，每天去發面紙、貼廣告單、幫社區免費換紗窗等等，引起坐在社區中庭長輩的好奇，跟她一起聊天、分享食物，哪家要賣房、那家有房子的問題都會主動跟他說。
曹芯瑜分享，有一次社區中有個不愛與人接觸的奶奶家裡紗窗被老鼠咬破，她協助換紗窗時，看見奶奶一個人住大房子，主動關心「為什麼一個人要住四房呢？您的孩子呢？」奶奶突然落淚說「兒子過世、兒媳也帶著孫子離開，這間房子有她與兒子的回憶實在捨不得搬…」她們就這樣聊了一下午，她也與奶奶分享自己的故事，奶奶也溫暖的說「我們一起加油，未來你就是我的孫女，有空或工作累了，就來家裡休息陪我聊天。」
之後曹芯瑜只要有到社區時就會特別陪伴奶奶，關心她吃飽了嗎，叮嚀她多運動，一段時間後某天奶奶主動牽著她的手說「不然房子給妳賣賣看？」最後房子順利出售，奶奶也去和女兒同住，獲得更妥善的照顧。
因為社區服務的回饋帶來的委託讓她順利轉正，而曹芯瑜也因學長姊的教導，更認同信義文化，曹芯瑜表示，當時他經手的房屋都有漏水問題，居中處理讓她難免煩燥，店長教她「我們的責任就是協助客戶處理好問題，把服務與感受做好，一定能順利解決問題」，她也從店長身教中，看到信義房屋以人為本的正向理念。
曹芯瑜表示，她很推薦學弟妹進入信義房屋，工作環境很有向心力，公司有很多課程可以學習，另外有團體獎金可以一起努力，一起出去玩體驗人生，遇到的客戶，也都很有閱歷，教會她許多事情，未來她也希望可以參選店長、跟信義房屋一起成長，讓自己的人生更多采多姿！