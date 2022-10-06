何依霈《團圓》被連甩巴掌臉摔到蛋糕 談緋聞「很尷尬」
八點檔惡女何依霈昨（5日）在《一家團圓》中與惡男林則希辦婚禮，收視衝高到3.34，觀眾都在等著看兩人如何被收拾，好好的婚禮變成一場大鬧劇，最慘的是新娘何依霈被連甩巴掌、臉摔到蛋糕裡，讓觀眾大呼過癮，是名符其實渣女的報應，而林則希還被冠上「結婚達人」的封號。
日前何宜霈被媒體拍到與龍語申曖昧緋聞，她無奈解釋其實都是自己上下班，只是偶而搭便車接，車上也只是同事聊聊天的關係，何依霈說：「我必須說第一天是有點小尷尬，覺得怎麼會被寫成那樣，實際情形就不是媒體寫得那樣！」其實她認為大家都是單身，交朋友沒什麼特別限制，但新聞曝光後，她不太敢再跟單身男士出去，怕萬一再被拍到就很尷尬。巧合的是，劇中她因背叛龍語申被甩巴掌，她確實有點嚇到，她笑說原本就做好心理準備要被打到飛出去，因為龍語申的那場戲情緒很激動，一直處在崩潰邊緣。
何依霈在劇中背叛龍語申，與林則希亂搞男女關係，以至於懷孕後肚子裡到底是誰的小孩成為觀眾熱議話題，甚至有觀眾推理說既然是雙胞胎，兩個發生關係的男人各一個。她笑說，觀眾罵她可以理解，但自己媽媽看戲也跟著狠氣憤，而親妹羅巧倫之前在友台也演壞人，媽媽氣得罵說：「妳們怎麼都不演一下好人？」何依霈只能無奈回說：「媽，我也不願意啊！」
林則希則在劇中辦第3次婚禮，他本來以為上次和王宇婕的地獄婚禮後，不會再有婚禮，所以當他拿到劇本後一度傻眼，何依霈笑說：「奇怪，你傻眼，我不傻眼嗎！」而至目前為止林則希也算是種馬，小孩數量完全不輸上一檔台八的黃少祺，截至目前劇情發展為止，他也是婚禮紀錄保持人。