「橘色惡魔」來台了！快閃圓山大飯店超嗨 最完整現場曝
隨著台日邊境即將開放，不少韓星、日團都陸續回歸台灣演出，讓粉絲們直呼超期待！恰逢10/10國慶佳節即將到來，特地來台演出的京都橘高等學校吹奏部「橘色惡魔」將在我國國慶典禮上現場演出，5日剛抵台的橘高等學校下榻擁有悠久歷史的圓山大飯店，好好休息只為國慶當天完美演出。今（6）日一早，「橘色惡魔」們帶著元氣滿滿的笑容快閃圓山大飯店大廳，搶先帶來超嗨音樂舞蹈，讓現場眾人直呼超精彩！
橘色惡魔昨天才剛抵台，今天起了個大早在圓山大飯店大廳舉行快閃表演。剛揭幕一位成員就一枝獨秀敲起大鼓，隨著鼓聲越來越緊湊，多名成員陸續出場，有人敲鼓、有人吹喇叭、有人跳舞，穿著日式校服的成員們笑容滿面，絲毫沒有疲憊神情，讓人不禁感動起「日本職人精神」。
據了解，橘高校昨天傍晚抵達台灣，下榻圓山飯店。在用過晚餐之後，秉持著日本「職人精神」，深夜11時，一群吹奏樂部的三年級生幹部把握來台的有限時間，先行抵達總統府前走位。由於當時下著小雨，她們冒雨排練，自己哼著樂聲，模擬當日演出的動線與節奏，並在地上畫出踩點。
另外，文總表示：「橘高校吹奏樂部在國慶當天正式演出前，還有2場公開的排練行程，包括10/7 14時至17時的國慶大會預演（於總統府前）， 京都橘高校約14:20上場。」10/9 15時至17時，京都橘高校、北一女及曉明女中在兩廳院廣場進行交流，屆時歡迎民眾踴躍去現場支持。