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泰國前警察托兒所掃射後自戕！外媒：大規模槍擊相當罕見

▲泰國一位前警官今（6）日在政府轄下的日托中心開火射擊，造成至少32人身亡，稍早消息指出兇手逃逸後返家開槍自戕。（圖／翻攝自Twitter＠Khaosod English）
▲泰國一位前警官今（6）日在政府轄下的日托中心開火射擊，造成至少32人身亡，稍早消息指出兇手逃逸後返家開槍自戕。（圖／翻攝自Twitter＠Khaosod English）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-06 17:44:532022-10-06 17:46:55

泰國東北部的莫那浦府（Nong Bua Lamphu）今（6）日傳出一起罕見的大規模槍擊案，兇手持槍與刀械闖入一間地方政府管理的日托幼兒所並連續開槍，目前已知至少32人死亡，其中包含23名幼童，其餘受傷的師長和孩童已緊急送往最近的醫院。根據當地媒體最新消息，槍手已在返家後先後殺害妻兒，並開槍自戕身亡，這起罕見的大規模槍擊案也因其規模與犯案場地被諸多外媒報導。

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泰國媒體《國民報》稍早指出，警方最初報告有24人喪生，但後來將死亡人數提高至32人，其中包含2名教師和多達23名幼童身亡，另有12人受傷。在總理帕拉育下令所有部門採取行動後，當地警方將目標鎖定34歲的前員警潘亞（Panya Khamrab），他因為去年沒有通過毒品檢測且涉嫌販運毒品而遭警隊開除，原計明（7）日將出庭接受審判的他卻在前一天到托育中心犯案。

▲泰國一位前警官6日在幼童日托中心開火射擊，至少28人慘遭殺害。（圖／翻攝自Twitter＠Khaosod English）
▲泰國一位前警官6日在幼童日托中心開火射擊，至少28人慘遭殺害。（圖／翻攝自泰國媒體）
警方在追蹤其逃逸路線後，發現嫌犯用來逃逸的該輛轎車在住處不遠被燒毀，當警方趕往嫌犯家中時發現嫌犯的妻子和包含年幼女兒在內的3個子女已被殺害，而嫌犯也已經飲彈身亡。

包含路透社、南華早報等外媒指出，槍手大約在午餐時間進來，由於當地大雨磅礡因此管理人員並不多，槍手先是到托兒所辦公室槍殺了4、5名教師，其中包含一名懷孕八個月的老師，接著才到托育中心掃射。一名倖存者告訴泰國電視台該中心原先有30個孩童「……但現在只剩下一個」。

報導指出，儘管泰國槍枝擁有率高，包含從鄰國越境運入的大量非法武器，但像這樣的大規模槍擊事件在泰國相當罕見，最近一次是在2020年，一名軍人因為房地產交易失敗，在泰國東北部、距離曼谷市區250公里的呵叻市的四個地點進行掃射，殺害至少29人，造成57人受傷，並在被國安部隊擊斃前躲進了一家購物中心。

泰國警方稍早也證實了槍手自殺身亡的消息，國家警察局長也向遇難者家屬表示哀悼，當地醫院則呼籲民眾捐血以救治這些大量出血的傷者。

▼泰國電視台記者稍早公布家屬抵達現場的畫面，影片恐引身心不適，請斟酌點閱
 

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