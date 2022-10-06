泰國前警察托兒所掃射後自戕！外媒：大規模槍擊相當罕見

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警方在追蹤其逃逸路線後，發現嫌犯用來逃逸的該輛轎車在住處不遠被燒毀，當警方趕往嫌犯家中時發現嫌犯的妻子和包含年幼女兒在內的3個子女已被殺害，而嫌犯也已經飲彈身亡。
包含路透社、南華早報等外媒指出，槍手大約在午餐時間進來，由於當地大雨磅礡因此管理人員並不多，槍手先是到托兒所辦公室槍殺了4、5名教師，其中包含一名懷孕八個月的老師，接著才到托育中心掃射。一名倖存者告訴泰國電視台該中心原先有30個孩童「……但現在只剩下一個」。
報導指出，儘管泰國槍枝擁有率高，包含從鄰國越境運入的大量非法武器，但像這樣的大規模槍擊事件在泰國相當罕見，最近一次是在2020年，一名軍人因為房地產交易失敗，在泰國東北部、距離曼谷市區250公里的呵叻市的四個地點進行掃射，殺害至少29人，造成57人受傷，並在被國安部隊擊斃前躲進了一家購物中心。
泰國警方稍早也證實了槍手自殺身亡的消息，國家警察局長也向遇難者家屬表示哀悼，當地醫院則呼籲民眾捐血以救治這些大量出血的傷者。
▼泰國電視台記者稍早公布家屬抵達現場的畫面，影片恐引身心不適，請斟酌點閱
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