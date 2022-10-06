向經典致敬！國慶光雕今晚點燈　總統府化身「寶島戲院」

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文化總會表示，今年光雕展演以陳怡潔工作室策展、林曼麗擔任藝術顧問、金馬獎得主黃信堯協助錄製口白，素材豐富度、作品精細細膩、配樂多元繽紛及典故，均創下光雕展開辦6年來新高。
今晚點燈晚會上，除總統蔡英文、副總統賴清德、慶籌會主委游錫堃，及文化總會副會長江春男、鄭麗君一同出席外，國家電影中心董事長藍祖蔚、國藝會董事長林曼麗、國寶歌王紀露霞、王文夏妻子，及寶島歌王洪一峰之子洪敬堯等人也受邀出席。
蔡英文致詞說，這幾年國慶光雕展演成大家期待節目，不論歷史演進、體育選手奪牌光榮時刻，或台灣科技、國防高度發展都曾呈現在光雕展眼中，帶給大家滿滿溫暖與感動，今年主題呈現出不同時期台灣文藝作品。蔡總統直言，「經典是不會褪色的」，盼透過展演重溫不同世代經典作品，共同見證台灣文化蓬勃、多元發展。
蔡英文呼籲民眾，帶家人一同來欣賞，不同世代的人都會聽到自己熟悉的流行歌，這次展演非常難得一見，她要感謝每一位前輩藝術家，讓台灣有自己的文化資產，今日也有許多藝術家或家人來到現場，也要特別表達致意與感謝，希望每一個世代創作者都能繼續創作，為台灣每一代寫下創新與詮釋。
游錫堃致詞表示，雖旁有惡鄰一直霸凌台灣，各種機艦毫不鬆手，加上全球經濟因烏俄戰爭受嚴重衝擊，中國內部更是岌岌可危，至今都還在封城。他直言，可看到未來1年半，全球局勢還是很緊張，過程中台灣應更加謹慎，因此怎樣保衛國家就是重要課題，「而人民防衛意志就是最好的力量」。
游錫堃指出，自蔡總統2016年上任後，台灣的國際地位提升，尤其防疫、經濟表現，受全球民主國家支持與肯定，甚至美國對於台灣安全承諾也越來越強，雖客觀情勢對台灣支持、情勢發展有利，但人民防衛意志才是最重要的，他強調這次光雕展演主題，就是希望強化台灣主體性思考、國家認同，讓台灣防衛意識能夠更強。
游錫堃說，當全球民主國家走向正常生活，台灣今年國慶活動也是如此，不管桃園國慶晚會、嘉義國慶焰火及國慶大會或光雕展，「都歡迎全國民眾走出來，共同感受國慶喜悅」。
今年國慶光雕展演將在10月6至10日於總統府前舉行，