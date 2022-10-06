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向經典致敬！國慶光雕今晚點燈　總統府化身「寶島戲院」

▲國慶光雕展演今晚點燈，總統府化身「寶島戲院」向台灣藝文經典致敬。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.06）
▲國慶光雕展演今晚點燈，總統府化身「寶島戲院」向台灣藝文經典致敬。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.06）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-06 19:23:272022-10-06 20:30:14

民國111年國慶總統府建築光雕展演，於今（6）日晚間舉行點燈晚會，今年展演委由負責108年國慶光雕，獲「德國紅點設計獎」的陳怡潔工作室，睽違3年再度擔綱策展團隊。今年光雕展演以「寶島有光・土地之愛」為主題，採超廣角布幕與巨型光雕投影，將總統府建築打造為「寶島戲院」，跨足影視音與文化藝術，向台灣經典歌曲、電影與文化藝術致敬。

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文化總會指出，今年國慶光雕主題為「寶島有光・土地之愛」，重現台灣文化藝術世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲、25部電影與14幅手繪電影海報，向包含國寶歌王紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬，林之助及陳澄波等藝術家經典畫作，也將重現在世人眼前。值得一提的是，文化總會提到，去年才在相隔一世紀後，重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」，則是本次展演壓軸重頭戲。

文化總會表示，今年光雕展演以陳怡潔工作室策展、林曼麗擔任藝術顧問、金馬獎得主黃信堯協助錄製口白，素材豐富度、作品精細細膩、配樂多元繽紛及典故，均創下光雕展開辦6年來新高。

▲民國111年國慶光雕展以「寶島有光・土地之愛」為主題，並採用超廣角布幕與巨型光雕投影，呈現在民眾眼前。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.06）
▲民國111年國慶光雕展以「寶島有光・土地之愛」為主題，並採用超廣角布幕與巨型光雕投影，呈現在民眾眼前。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.06）
今晚點燈晚會上，除總統蔡英文、副總統賴清德、慶籌會主委游錫堃，及文化總會副會長江春男、鄭麗君一同出席外，國家電影中心董事長藍祖蔚、國藝會董事長林曼麗、國寶歌王紀露霞、王文夏妻子，及寶島歌王洪一峰之子洪敬堯等人也受邀出席。

蔡英文致詞說，這幾年國慶光雕展演成大家期待節目，不論歷史演進、體育選手奪牌光榮時刻，或台灣科技、國防高度發展都曾呈現在光雕展眼中，帶給大家滿滿溫暖與感動，今年主題呈現出不同時期台灣文藝作品。蔡總統直言，「經典是不會褪色的」，盼透過展演重溫不同世代經典作品，共同見證台灣文化蓬勃、多元發展。

蔡英文呼籲民眾，帶家人一同來欣賞，不同世代的人都會聽到自己熟悉的流行歌，這次展演非常難得一見，她要感謝每一位前輩藝術家，讓台灣有自己的文化資產，今日也有許多藝術家或家人來到現場，也要特別表達致意與感謝，希望每一個世代創作者都能繼續創作，為台灣每一代寫下創新與詮釋。

▲國慶光雕展演在總統府登場，總統蔡英文、慶籌會主委游錫堃晚間到場點燈。（圖／文化總會提供）
▲國慶光雕展演在總統府登場，總統蔡英文、慶籌會主委游錫堃晚間到場點燈。（圖／文化總會提供）
游錫堃致詞表示，雖旁有惡鄰一直霸凌台灣，各種機艦毫不鬆手，加上全球經濟因烏俄戰爭受嚴重衝擊，中國內部更是岌岌可危，至今都還在封城。他直言，可看到未來1年半，全球局勢還是很緊張，過程中台灣應更加謹慎，因此怎樣保衛國家就是重要課題，「而人民防衛意志就是最好的力量」。

游錫堃指出，自蔡總統2016年上任後，台灣的國際地位提升，尤其防疫、經濟表現，受全球民主國家支持與肯定，甚至美國對於台灣安全承諾也越來越強，雖客觀情勢對台灣支持、情勢發展有利，但人民防衛意志才是最重要的，他強調這次光雕展演主題，就是希望強化台灣主體性思考、國家認同，讓台灣防衛意識能夠更強。

游錫堃說，當全球民主國家走向正常生活，台灣今年國慶活動也是如此，不管桃園國慶晚會、嘉義國慶焰火及國慶大會或光雕展，「都歡迎全國民眾走出來，共同感受國慶喜悅」。

今年國慶光雕展演將在10月6至10日於總統府前舉行，展演時間為每晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00與21:30，每場次約為12分鐘。要注意的是，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施部分交通管制。

▲國慶。（圖／文化總會提供。）
▲國慶光雕網羅各領域台灣經典藝文作品，充滿在地元素傳遞台灣之美。（圖／文化總會提供）

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