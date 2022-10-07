台股回落！早盤一度跌百點 電子熄火、觀光股逆勢走升
美股昨（6）日四大指數又走跌，其中，道瓊指數跌逾1%，而今（7）日亞股也走弱，日股早盤約跌0.9%、韓股跌0.7%。至於台北股市今日開盤也疲弱，早盤一度跌百點，來到13786點。權值股台積電早盤跌5.5元，來到445.5元左右，跌幅超過1%，其他重要電子股如聯發科、聯電、大立光、國巨都跌逾1%。而今日盤面焦點為觀光股，包括六角、王品與亞洲藏壽司漲2到5%以上，鳳凰、雄獅、山富漲幅也超過1%。
美股道瓊指數昨日下跌346.93點，或1.15%，收29926.94點；那斯達克指數下跌75.33點，或0.68%，收11073.31點；標普500指數下跌38.76點，或1.02%，收3744.52點；費城半導體指數下跌14.8點，或0.59%，收2508.8點。
受到美股走弱影響，台北股市也跟著回落，早盤一度跌百點，來到13786點。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌5.5元，來到445.5元左右，跌幅超過1%。同樣是晶圓代工的聯電，跌1.5%，來到38.35元。世界先進跌1.7%、力積電跌0.4%。
其他重要電子股，如聯發科也跌超過1%，來到580元。鴻海相對抗跌來到盤下小跌。和碩、南亞科跌0.6%左右，華碩、宏碁、大立光、國巨跌超過1%。至於今日盤面焦點為觀光股，六角漲5%、老爺知漲3%，王品與亞洲藏壽司漲2%，其他，八方雲集、美食-KY、雲品、鳳凰、雄獅、晶華、富野、山富漲逾1%。