許凱皓不忍遭抹黑！發影片聲明6點 駁斥車禍拖欠和解金
曾參加選秀比賽《偶像練習生》出道的男星許凱皓，被女外送員指控違規停車，害她閃避不及撞上受傷，車禍調解時不但言語霸凌，甚至要求和解金40萬分成17期償還，非常沒有誠意，面臨外界輿論撻伐，許凱皓也不忍了，昨（6）日發布影片說明，還原車禍及調解過程，澄清6點事實，包括「款項都按時付清，從未拖欠」、「分期償還為律師建議，受害人也同意」、「從來沒有逼寫切結書」、「肇事責任各自一半」、「過失傷害罪並未成立」、「沒有言語霸凌，有鞠躬道歉」，也再次跟受害者道歉。
許凱皓表示，去年4月在路邊臨停等朋友，意外釀成這樁車禍，當下請救護車送對方去醫院，該女的先生表明等傷勢穩定會聯繫賠償，沒想到事後收到法院通知，第一次調解對方開口要求賠償60萬元，家人無法接受，所以第二次委由律師陪同調解，談成和解金80萬，因雙方各有一半肇事責任，他必須支付40萬元，在律師建議下分期付款，今年6月和解成立後，首付8萬元給受害人，之後每月付2萬元，目前共支付14萬，絕無拖欠款項。
對於新聞報導指肇事責任他須負起全責，許凱皓澄清並非事實，而是雙方都有一半責任，且因為達成和解，並未在民事或刑事上有官司，沒有過失傷害罪一事。他強調，和解時有鞠躬道歉，絕無言語霸凌，嗆聲「是你來撞我的特斯拉」、逼對方簽和解書等事，並附上法院調解書、付款紀錄等證據說明。
但畢竟許凱皓違規臨停在先，才會釀成車禍，身為公眾人物，做了不好示範，他再次向女外送員和粉絲道歉，也明確表達態度，對於網路不實謠言會保留法律追訴權。粉絲則安慰他「能勇敢面對過錯很不容易」、「沒事，希望你們的誤會能早日解開」、「還好有證據，證據會證明一切的」、「看完影片能感覺你很有誠意」。