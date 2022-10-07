11月5日北市電視辯論會將登場　蔣萬安：全力以赴

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（7）日陪同議員參選人楊植斗、詹為元、柳采葳一起站街頭拜票。對於11月5日將舉行的台北市長電視辯論會，蔣萬安表示，他收到媒體邀請的第一時間答應參加，很謝謝電視台舉辦辯論，他一定會全力以赴，市民關心的是透過辯論看到參選人替台北市擘畫的願景；至於網路觀測機構看好度僅領先3%，蔣萬安說，他會持續堅持自己的步調，會加倍努力，在選舉中不敢鬆懈，一直戰戰兢兢、如履薄冰。
媒體詢問，陳時中過去稱萬華是疫情破口，環南市場自治會長林勝東說傷口還沒有結痂，但陳時中卻說會痛要跟他講，蔣萬安批，陳時中的回應就代表他是一個沒有同理心的冷血官僚；媒體追問台北市長柯文哲說現在民進黨要放棄陳時中，蔣萬安說，民進黨要放棄誰是他們滿滿的算計，但對他來說台北市是無法割捨的唯一。
至於民進黨操作抗共保台，蔣萬安說，民進黨每次都只會操作抗中保台，變成一個咒語，民進黨沒有唸這個咒語就不會選舉，台北市民最關心的是市政願景。
媒體關注，周玉蔻將付出，若再有不當言論是否會提告，蔣萬安強調，周玉蔻或民進黨側翼、粉專，不只是越過道德底線，根本是沒有下限，民進黨應該要表態是否要繼續跟惡質選舉文化繼續綁在一起，選民看得很清楚，會唾棄這樣的惡質選風，他也會堅持立場與態度，站在公理正義這一方，跟民眾站在一起，因為他相信邪不勝正。