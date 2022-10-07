3成學生曾遇打工陷阱 社群平台職缺亂象多

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進一步詢問打工學生遇到陷阱會如何應變，多數學生最常採取的方式是跟親友/同事訴苦55.0%、忍氣吞聲保住工作36.2%、自認倒楣賠錢了事23.7%以及尋求家人幫助23.0%，顯示學生族群因為社會經驗不夠豐富，在遇到不合理狀況時大多以溫和忍讓的方式解決，較少訴諸法律。
為了保護學生遠離打工陷阱，由台北市文山區8所大專校院締約組成的「文山聯盟」與1111人力銀行攜手結盟，未來將結合「文山聯盟」跨校系的影響力，與1111人力銀行長期深耕產業的硬實力，為學生打工鋪設安全網，避免學子誤入陷阱。
調查發現近8成學生曾透過論壇、臉書等社群平台尋求工作機會，但網路平台缺乏把關機制，工作內容往往被描述的天花亂墜，成為詐騙漏洞，不但會遇到沒有立案的企業、刊登內容與實際工作內容大不相同，還有可能暗藏違法職缺，導致學生落入求職陷阱，避免學生誤觸打工陷阱，TUN大學網建置反詐騙專頁，網站提供包括「破解求職陷阱」、「詐騙案例」、「嚴選打工」、「防詐懶人包」，列舉實務上容易遇到的詐騙，提供打工族參考。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，網路社群發達，紛傳詐騙，平台針對國內廠商刊登職缺，要求必須具備經濟部商業司登記合格證明，且透過客服團隊，經政府官方網站查詢，確認內容無誤後始得刊登，若有派駐國外工作的職缺，也會加強留意是否為高風險國家，以保障求職者權益。若為海外國家企業刊登職缺，則必須出示當地廠商的合法登記文件等，由客服人員進行初步檢視文件內容，再由稽核人員進行第二道程序的審閱把關。由於求職詐騙手法不斷翻新，為提醒求職者謹慎小心，開啟APP就會立即跳出警語標示，此外，經由民眾檢舉的異常職缺，一律採取先下架的處置方式，以確保求職環境安全無虞。