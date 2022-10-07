星宇攜手國發會、台南市　推出永續旅遊哩程累積計畫

迎接國門即將重啟，星宇航空今（7）日宣布，與台南市政府觀光旅遊局共同推出「永續旅遊哩程累積計畫」，邀請國人及海外旅客，以環保、綠能、永續、低碳的方式旅行台南。凡星宇航空COSMILE會員，即日起至12月11日止，於台南市「永續旅遊哩程累積計畫」之指定任務店家消費，消費金額達新台幣100元以上，憑發票或收據至活動網頁登錄，每一筆消費皆可獲得一次抽獎資格，有機會獲得星宇航空COSMILE哩程 55,000哩及星宇航空精美禮品等400多個獎項。詳情請上台南永續旅遊抽獎去活動網站。
星宇航空表示，隨著疫情趨緩，國際旅遊可望快速復甦，同時也是推廣台灣觀光的良好時機。台南市擁有豐富的觀光資源，對於國人及海外旅客而言，都是最佳的旅遊都市。星宇航空希望藉由與台南市政府觀光旅遊局的合作，能在觀光宣傳的同時，將永續旅遊的觀念帶給國、內外旅客，讓我們用珍愛地球的方式，享受旅遊的美好。
台南市市長黃偉哲表示，以打造低碳永續城市為目標，對於節能減碳、氣候調適、環境永續等各大面向持續努力實行。為推廣台南各區農特產活動、遊憩景點、觀光工廠及原鄉文化等休閒旅遊，於110年開始實施「台南地方產業低碳旅遊小旅行振興計畫」，實施效果廣受民眾熱烈好評，並成功促進國旅市場經濟。
台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧則說，旅遊與永續為相輔相成之關係，南市觀旅局多年來也不斷地推廣永續活動，這次與國家發展委員會、星宇航空合作舉辦抽獎活動，希望能讓民眾透過食衣住行來實踐永續精神，為地球盡一份心力。
台南市「永續旅遊哩程累積計畫」之指定任務店家，包括了低碳餐廳、綠色餐廳、環保標章旅館、環保旅店、地方創生店家、永續景點等，詳細店家資訊，可上台南旅遊網查詢。