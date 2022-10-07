他想當保全遭嫌「沒出息」！內行揭超狂薪資：打趴一堆人
俗話說行行出狀元，一名男網友在網路上抱怨，他因為待業3個月都沒找到工作，想嘗試看看做保全，不過家人卻極力反對，讓他嘆「為什麼會沒出息，這也是工作啊！」貼文曝光後，釣出內行人揭露超狂薪資：「保全業有開過五萬的，屌打一堆，職業無分貴賤！」
該名網友在Dcard中貼文，他以「做保全沒出息嗎？」為題，表示找工作已經3個月了，「實在不行只好去做保全」，不過家人卻寧願他待業繼續找適合的職業，也不願意接受保全這份工作，還說「讀到大學畢業還去做保全，真的很沒出息⋯」，讓他無奈求助：「會嗎？ 為什麼會沒出息，這也是工作啊！」
貼文一出，網友紛紛留言鼓勵，「如果可以做30年當然好啊！ 未來就算失業了，也可以找其他保全做啊」、「相信自己，無論任何工作都有工作的價值，這份工作內一定有要學習的地方」、「為什麼會沒出息啊，我不太懂耶，職業不分貴賤，只要為自己所做為負責任就好了」、「不偷不搶的正當工作都很棒，也沒在家啃老，已經比很多人好了」、「不會沒出息啊，每份工作都有他的意義，有些工作被人看不起，但是沒有那些工作社會怎麼會正常運作呢，沒做好自己該做的才會沒出息」。
另外，也有網友透露，「保全業有開過五萬的，屌打一堆，職業無分貴賤」、「其實我覺得保全很棒欸，我男友做高級住宅區的保全，一開始一個月40000，然後聽說做個一兩年可以升值，月入就有50000左右，屌打一堆職業」、「爸爸朋友有人在做，其實做大夜保全薪水真的蠻多的」、「現在保全薪水也不低」。（編輯：賴禹妡）