提國慶呼籲遭批沒感情？馬辦反嗆蘇貞昌騙完神明騙人民
國慶日將至，前總統馬英九昨日提出兩個呼籲，行政院長蘇貞昌今（7）日受訪表示，「不要自己對台灣沒感情還要批評別人」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，蘇貞昌向來是「騙完神明騙人民」，一個連對神明都敢欺騙的人，一個開放萊豬毒害台灣人，疫苗採購不足、「3+11」的決策錯誤，不顧台灣人死活的行政院長，「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」。
馬英九提出兩個呼籲，第一，總統應在國慶演講，闡述中華民國憲法中台灣與大陸的關係，絕非是新兩國論；第二，不應稱台灣國慶日，而是中華民國國慶日；遭蘇貞昌批，一輩子吃台灣米，做高官領厚祿，卻對台灣沒有感情，讓人覺得荒唐。
蕭旭岑指出，蘇貞昌先是被立委江啟臣踢爆，都不開治安會報，罔顧台灣人生命安全，再恐嚇說真話的藝人，打壓言論自由，最近更被爆料介入鏡電視頻道案，居然赤裸裸地護航自己說「不用查」，這樣的人，還有臉說愛台灣嗎？
蕭旭岑說，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇貞昌沒那麼在乎台灣老百姓的安全。
蕭旭岑直指，蘇貞昌每個月爽領納稅人的高薪，心中沒有中華民國，更沒有台灣人的死活，一旦被質疑，就用行政權護航自己，打壓其他人言論自由，或扣人紅帽子，這樣欺騙神明的政客，還有人相信他的話嗎？