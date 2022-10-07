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教團調查全民國防教育　不到3成民眾知道政府有推動

▲黃昆輝教授基金會今（7）日公布全民國防教育民意調查，不到3成民眾知道政府有推動全民國防教育。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.07）
▲黃昆輝教授基金會今（7）日公布全民國防教育民意調查，不到3成民眾知道政府有推動全民國防教育。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.07）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-07 11:27:59

2022年烏俄戰爭、台海緊張情勢升高，受到全球關注，黃昆輝教授教育基金會特別以全民國防教育為焦點，調查國人對影響國家安全重要事件的認識及對全民國防教育的信念和看法。今（7）日公布調查結果，受到烏俄戰爭的啟示，逾8成民眾認同「自己的國家自己救」，並支持政府將維護國家安全列為全民國防的首要目標，但對於政府近年推展全民國防教育，知道的民眾僅占29.7%，顯現政府在國防教育的宣導與實施有待加強。

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黃昆輝基金會今年6月針對全國22縣市、年滿20歲民眾，進行全民國防教育民意調查，抽樣並以電腦輔助電話訪問，共計完成1070份有效樣本，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3%。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝致詞表示，2022年是動盪不安的一年，聯合國難民署在5月23日發布警訊，全球被迫流離失所的人數首次達到1億，已經超過全球總人口的1%，烏俄戰爭是造成今年數據攀升的重要原因。這次民調，以全民國防教育為焦點，其中特別關心國人從烏俄戰爭得到的啟示，調查結果發現受訪民眾有83.3%從烏俄戰爭得到的啟示是「自己的國家自己救」；有85.8%民眾同意政府應該把「維護國家安全」，列為全民國防教育的首要目標，50至64歲的民眾同意的比率高達90.3%。

全民國防教育民調顯示，受訪民眾僅29.7%知道「政府近年正在推展全民國防教育」，男性知道比率40%較女性19.6%高，20至34歲知道的比率最高，達39.2%。

黃昆輝基金會民調小組召集人郭生玉表示，台灣於2005年公布《全民國防教育法》，國防部架設全民國防教育網站，訂年度計畫整合各部會、地方主管機關、全民防衛動員體系、各級學校及社會團體等單位，共同推動全民國防教育，但調查卻顯示大多民眾都不知道，顯現政府對全民國防教育的宣導不足，實施的方式與內容，並未讓民眾有感。

郭生玉說，台灣面對中國武力威脅，處境險峻，應比其他國家更重視國防教育，呼籲政府把全民國防教育視為全民運動，像最近聯電創辦人曹興誠花30億元加強台灣國防，政府可以結合民間機構，並加強學校教育，提升全民國防教育參與度。

民調顯示，受訪民眾有70.5%知道美國總統拜登今年5月在東京記者會表示，「如果中國武力侵犯台灣，美國會軍事介入」。另外，美國國務院已經從官方網頁刪除「台灣是中國的一部分」的說法，受訪民眾有61.1%認為這對台灣安全來說是重要的，20.6%認為不重要。

台大經濟系兼任教授、台灣戰略模擬學會理事長張榮豐表示，台灣人常有一種迷思，認為台海發生戰爭，台灣不用積極備戰，「有美國人就好」，但這是相當錯誤的認知，「戰爭留下的第一滴血絕對不會是美國人」，台灣一定要有防衛決心，美國才會介入。

民調顯示，為強化全民國防教育，保衛國家安全，民眾認為需要加強的項目，以「認識台灣的國際處境（69.9%）」及「全民對台灣的認同（68.7%）」最高，對於加強「全民為台灣犧牲的決心」，民眾同意的比率僅41.4%，明顯較低。

張榮豐說，調查顯現，人民表達意見容易，但做起來困難，如大多同意「自己的國家自己救」，但對於加強「全民為台灣犧牲的決心」的同意比率較低，呼籲台灣人要覺醒，認知到必須付出、透過實力，才能保衛家園。

全民國防教育應強化培養的國民能力方面，受訪民眾同意程度由高至低依序為，自我防衛與求生技能（75.4%）、災害防救與應變能力（75.2%）、辨識訊息真假的能力（62.3%）、學習基本戰鬥技能（53.4%）。

為強化國人的國家安全知識與技能，受訪民眾有70.3%同意全民國防教育應該走入校園與社區；80.2%的受訪民眾同意學校的各種教學設施，應該將戰爭期間全民救災中心的需求納入考慮；66.1%的受訪民眾同意中小學教師應該定期接受全民國防教育課程。

黃昆輝基金會民調小組委員馮清皇認為，目前全民國防教育，除了在學校做敵對的訓練、比賽，偶爾一兩次打靶、自由參與寒暑假國防訓練外，是否還有其他深層的教育，能將國家意識與認同深植於學生心中。

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