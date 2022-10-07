教團調查全民國防教育　不到3成民眾知道政府有推動

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黃昆輝基金會董事長黃昆輝致詞表示，2022年是動盪不安的一年，聯合國難民署在5月23日發布警訊，全球被迫流離失所的人數首次達到1億，已經超過全球總人口的1%，烏俄戰爭是造成今年數據攀升的重要原因。這次民調，以全民國防教育為焦點，其中特別關心國人從烏俄戰爭得到的啟示，調查結果發現受訪民眾有83.3%從烏俄戰爭得到的啟示是「自己的國家自己救」；有85.8%民眾同意政府應該把「維護國家安全」，列為全民國防教育的首要目標，50至64歲的民眾同意的比率高達90.3%。
全民國防教育民調顯示，受訪民眾僅29.7%知道「政府近年正在推展全民國防教育」，男性知道比率40%較女性19.6%高，20至34歲知道的比率最高，達39.2%。
黃昆輝基金會民調小組召集人郭生玉表示，台灣於2005年公布《全民國防教育法》，國防部架設全民國防教育網站，訂年度計畫整合各部會、地方主管機關、全民防衛動員體系、各級學校及社會團體等單位，共同推動全民國防教育，但調查卻顯示大多民眾都不知道，顯現政府對全民國防教育的宣導不足，實施的方式與內容，並未讓民眾有感。
郭生玉說，台灣面對中國武力威脅，處境險峻，應比其他國家更重視國防教育，呼籲政府把全民國防教育視為全民運動，像最近聯電創辦人曹興誠花30億元加強台灣國防，政府可以結合民間機構，並加強學校教育，提升全民國防教育參與度。
民調顯示，受訪民眾有70.5%知道美國總統拜登今年5月在東京記者會表示，「如果中國武力侵犯台灣，美國會軍事介入」。另外，美國國務院已經從官方網頁刪除「台灣是中國的一部分」的說法，受訪民眾有61.1%認為這對台灣安全來說是重要的，20.6%認為不重要。
台大經濟系兼任教授、台灣戰略模擬學會理事長張榮豐表示，台灣人常有一種迷思，認為台海發生戰爭，台灣不用積極備戰，「有美國人就好」，但這是相當錯誤的認知，「戰爭留下的第一滴血絕對不會是美國人」，台灣一定要有防衛決心，美國才會介入。
民調顯示，為強化全民國防教育，保衛國家安全，民眾認為需要加強的項目，以「認識台灣的國際處境（69.9%）」及「全民對台灣的認同（68.7%）」最高，對於加強「全民為台灣犧牲的決心」，民眾同意的比率僅41.4%，明顯較低。
張榮豐說，調查顯現，人民表達意見容易，但做起來困難，如大多同意「自己的國家自己救」，但對於加強「全民為台灣犧牲的決心」的同意比率較低，呼籲台灣人要覺醒，認知到必須付出、透過實力，才能保衛家園。
全民國防教育應強化培養的國民能力方面，受訪民眾同意程度由高至低依序為，自我防衛與求生技能（75.4%）、災害防救與應變能力（75.2%）、辨識訊息真假的能力（62.3%）、學習基本戰鬥技能（53.4%）。
為強化國人的國家安全知識與技能，受訪民眾有70.3%同意全民國防教育應該走入校園與社區；80.2%的受訪民眾同意學校的各種教學設施，應該將戰爭期間全民救災中心的需求納入考慮；66.1%的受訪民眾同意中小學教師應該定期接受全民國防教育課程。
黃昆輝基金會民調小組委員馮清皇認為，目前全民國防教育，除了在學校做敵對的訓練、比賽，偶爾一兩次打靶、自由參與寒暑假國防訓練外，是否還有其他深層的教育，能將國家意識與認同深植於學生心中。