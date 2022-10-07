特企／超越按摩椅！大師聯手打造OSIM減壓養身椅

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國際級美學大師 義式超跑的流線月彎設計
OSIM 減壓養身椅由義大利超跑御用設計「Pininfarina (賓尼法利納)」跨界打造，將獨步全球的義式前衛美學，完美移植至OSIM減壓養身椅。簡約大膽的配色，優雅透露主人品味。美學源自機能，一體成型的「流線月彎」設計，是沙發也是躺椅的多元用途，躺臥時機身整體向前無須預留背後空間，零牆距設計充分展現空間運用的智慧。
國際級醫學博士 業界唯一AI壓力監測科技
壓力有時是得力的助手，有時也是沈默的殺手！許多的不適都跟壓力息息相關，OSIM與美國史丹佛大學醫學博士-Thomas Burdon合作，研發出業界唯一「AI壓力監測」科技，透過座椅兩側扶手上的生物傳感器即時檢測，經過大數據分析演算出「壓力指數、心率、呼吸頻率」，讓數字為您的「身心壓力」說話，不再是沈默！再根據壓力數值，提供客製化的「減壓按摩程式」與「放鬆身心音樂」，減壓更有感，亦能隨時掌握健康狀況。
國際級整脊大師 客製化人手按摩的減壓大數據
日本整脊按摩大師-佐藤毅(Sato Tsuyoshi)，畢生追求極致的養身體驗，以「使用者感受」為出發點，精心研發「客製化人手按摩享受」，輔以專利V手Plus按摩與OSIM獨家4手Plus按摩、溫熱科技以及腿部反射按摩功能，享受擬真人手的減壓按摩，追求身心靈真正放鬆的境界，充分展現智能保健生活的全新面貌。
獨家「深呼吸訓練按摩」減壓更有感
OSIM減壓養身椅全球首創-「深呼吸訓練按摩」，透過語音教練的帶領，運用類冥想的深呼吸，在吸吐之間，循序漸進引領身體進入一種平穩狀態（α波），維持穩定的心率，紓緩緊繃的神經，將自主減壓提升為日常保健，更能訓練心肺，預防突發性的健康危機，搭配任一按摩程式，讓紓壓效果倍增，減壓更有感。
免費下載新按摩程式
OSIM更提供不斷升級進化的「免費下載按摩程式」，讓價值不斷增值，無論全家大小，都能享受最適合的減壓照護，也為年輕世代找尋紓壓出口，體現OSIM重視各年齡層的保健需求的用心。
歡慶OSIM43周年慶 優惠享更多
歡迎親臨遠勝按摩椅的養身巔峰
讓自己生活健康，就要健康生活！應從年輕就開始力行養身、管理健康概念，讓保養健康成為日常，但健康不是用說的、也不是用想的，需要身體力行！歡迎您蒞臨OSIM專櫃，免費親身體驗「AI壓力檢測」及「深呼吸訓練按摩」，還能享週年慶優惠，更有機會抽中OSIM護眼樂(市價3,280元)！