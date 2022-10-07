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桃118名幼童誤打國光疫苗　藍營議員齊轟：鄭文燦道歉！

▲桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打國光疫苗，立委萬美玲及黨籍議員今天齊轟市長鄭文燦，要他道歉並立刻回歸市政。（圖／記者李春台攝，2022.10.07）
▲桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打國光疫苗，立委萬美玲及黨籍議員今天齊轟市長鄭文燦，要他道歉並立刻回歸市政。（圖／記者李春台攝，2022.10.07）

記者李春台／桃園報導

2022-10-07 12:17:012022-10-07 12:18:32

桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打國光疫苗，國民黨立委萬美玲與黨籍議員今（7）日上午在國民黨桃園市長參選人張善政競選總部召開記者會痛批，118位3歲以下幼兒在桃園市政府主辦的食安嘉年華活動上誤打國光疫苗，家長非常憂心跟恐慌，很多人對政府在疫苗施打上也打了很大的問號，這件事需要有人出面說清楚講明白。

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萬美玲指出，這整件事非常匪夷所思荒腔走板，食安嘉年華活動市府不斷宣傳，期間安插疫苗施打，結果市府衛生局配給北榮桃園分院的疫苗，卻只有國光疫苗，而這支疫苗是限制三歲以上兒童才能接種。萬美玲痛批，你要三歲以下的孩子來施打，但卻沒有給正確的疫苗，衛生局到底在做什麼？鄭文燦在做什麼？難道真的是拚選舉拚到忘了孩子的健康


萬美玲表示，今天帶孩子去打疫苗原本是希望他們健康但卻打錯疫苗，市府新聞稿輕描淡寫，到現在沒人出來道歉！接下來這118名孩子不是打電話問好不好而已，之後要如何追蹤，幫忙他們桃園市政府要盡快說明。


市議員朱珍瑤則表示，她自己有護理師證照，也有一歲多的孩子，想想那118位孩子的父母都非常擔心，甚至請假顧孩子，以醫療護理背景，實在不懂食安要跟嘉年華綁在一起？


朱珍瑤還提到，北景雲的事情到現在還沒解決，她表示到昨天都還在追它的報告

市府螺絲鬆的非常誇張，一件一件接著來。民進黨太過鴨霸囂張，覺得自己一定會當選，沒人治得了他們的態度，非常噁心。朱希望總質詢才剛結束，鄭欠每位議員的問題還很多，他應該把心思放回市政，一條條處理，這才是他領市長薪水 對得起這份薪水的態度，而不是一天到尾拉著月月鳥跑來跑去跑選舉，選舉不是全部，市民都在看，希望鄭能發揮良心，學學張善政，做個乾淨政治的示範者。

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