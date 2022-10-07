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逾9成勞工欲斜槓抗通膨！目標年薪達72萬元

▲人力銀行今（7）日公布「勞工抗通膨與斜槓族脫貧調查」結果顯示，有高達92.7%的人沒有經濟安全感，而有高達91.2%的人表示，有成為斜槓族意願。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（7）日公布「勞工抗通膨與斜槓族脫貧調查」結果顯示，有高達92.7%的人沒有經濟安全感，而有高達91.2%的人表示，有成為斜槓族意願。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-07 13:24:22

持續面臨通膨與疫情雙重衝擊，導致薪資漲幅難敵物價漲幅，財富更「疫外」縮水，勞工們準備啟動「開源節流」計畫了嗎？人力銀行今（7）日公布「勞工抗通膨與斜槓族脫貧調查」結果顯示，有高達92.7%的人沒有經濟安全感，而有高達91.2%的人表示，有成為斜槓族，意即同時有兩種以上職務、職稱的意願。

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今（2022）年曾經因為疫情關係，有68.7%的勞工透露，因此導致「總財富」減少；難怪若以總財富來衡量，有高達92.7%的人指出，目前沒有經濟安全感，也就是處於有生活危機感的狀態。生活開銷壓力的來源，在可複選狀況下，主要依序為「食」(70.2%)、「住」(56.1%)、「行」(34.1%)。調查還發現，因應今年物價上漲，上班族平均更認為，需再加薪9.9%才能抵消掉衝擊，甚至有15.9%，覺得要調薪「20%(含)以上」才夠彌補，若以官方經常性薪資44,286元估計，大概要加薪4,384元。

調查顯示，有高達九成一(91.2%)的人表示，有成為「斜槓族：同時有兩種以上職務、職稱」的意願，比例多於去年的89.6%，更創下五年以來新高！對於想成為「斜槓勞工」的原因，在可複選情況下，則主要依序為：「增加收入」(75.2%)、「怕單一職務被取代，甚至失業」(44.2%)、「工作時間自由」(43.3%)，以及「希望工作結合興趣」(40.9%)、「有不斷學習新技能、才藝的機會」(39.6%)。

如果想成為斜槓族，平均期望的年薪目標為79萬元，換算月薪約為66K；其中甚至有兩成六(26.2%)，其實懷抱著「百萬年薪」的夢想。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，想要成為「斜槓勞工」，除了兼顧收入、興趣、工作自由外，也要當心工時過長引發過勞問題，以免還沒當上高薪族前，就先變成爆肝族，在「平台經濟」、「共享經濟」崛起下，正顛覆著勞動模式，導致有些兼任的職場頭銜，可能沒有存在明確的勞資關係，反而比較像是合作夥伴關係。因此「斜槓族」要有心理準備，比如無法要求加班費、退休金、特休假，甚至沒有職災保險；有些技術門檻較低的斜槓工作，更缺乏報酬議價能力，失去最低工資保障。

楊宗斌更建議，若想成為斜槓族，要先了解自己的職場性格，是否具高度抗壓性、責任感、重視時間管理，以及積極學習新技能的態度。畢竟同時應付兩種以上的工作，可能隨時都有績效壓力，需要分配好時間，最終讓每項「斜槓職務」，皆能準時交差；並且保持自我進修的動力，提升每個頭銜的專業度，避免落入「廣而不精」的困境。
 

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