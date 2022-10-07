逾9成勞工欲斜槓抗通膨！目標年薪達72萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示，有高達九成一(91.2%)的人表示，有成為「斜槓族：同時有兩種以上職務、職稱」的意願，比例多於去年的89.6%，更創下五年以來新高！對於想成為「斜槓勞工」的原因，在可複選情況下，則主要依序為：「增加收入」(75.2%)、「怕單一職務被取代，甚至失業」(44.2%)、「工作時間自由」(43.3%)，以及「希望工作結合興趣」(40.9%)、「有不斷學習新技能、才藝的機會」(39.6%)。
如果想成為斜槓族，平均期望的年薪目標為79萬元，換算月薪約為66K；其中甚至有兩成六(26.2%)，其實懷抱著「百萬年薪」的夢想。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，想要成為「斜槓勞工」，除了兼顧收入、興趣、工作自由外，也要當心工時過長引發過勞問題，以免還沒當上高薪族前，就先變成爆肝族，在「平台經濟」、「共享經濟」崛起下，正顛覆著勞動模式，導致有些兼任的職場頭銜，可能沒有存在明確的勞資關係，反而比較像是合作夥伴關係。因此「斜槓族」要有心理準備，比如無法要求加班費、退休金、特休假，甚至沒有職災保險；有些技術門檻較低的斜槓工作，更缺乏報酬議價能力，失去最低工資保障。
楊宗斌更建議，若想成為斜槓族，要先了解自己的職場性格，是否具高度抗壓性、責任感、重視時間管理，以及積極學習新技能的態度。畢竟同時應付兩種以上的工作，可能隨時都有績效壓力，需要分配好時間，最終讓每項「斜槓職務」，皆能準時交差；並且保持自我進修的動力，提升每個頭銜的專業度，避免落入「廣而不精」的困境。