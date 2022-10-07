泰國托兒所槍擊38死　前警察疑吸毒釀大屠殺悲劇

泰國東北部的莫那浦府（Nong Bua Lamphu）的一間托兒所6日發生大規模槍擊案，兇手潘亞（Panya Khamrab）瘋狂殺戮造成38人死亡，其中包括24名孩童，部份受害者年僅2歲，他也在逃離現場殺死妻兒後自盡。初步調查後發現，原本是警察的潘亞因吸毒遭到開除，昨天上午還為此出庭，下午到托兒所接不到小孩，竟然情緒失控釀成悲劇。
據英國媒體Dailymail報導，34歲的潘亞經常吸毒，過去曾被發現攜帶100顆藥丸，年初則因為持有冰毒遭到警方開除。昨天潘亞上午為了毒品案出庭，結束後到托兒所接小孩，發現小孩不在那裡，之後便大開殺戒。官員透露，他們認為潘亞當時可能有吸毒，再加上情緒緊繃，在找不到孩子的時候，整個壓力就更大。
潘亞行兇手段相當殘忍，他帶著獵槍、手槍和切肉刀，先開槍射殺多人，甚至刺傷了一名懷孕的老師，又進到一間上鎖的房間，用刀瘋狂刺殺多名熟睡的人，之後又跑到外面向圍觀民眾開槍，開車逃跑時，又想輾壓行人。據目擊者表示，潘亞宛如殺紅了眼，完全失控。潘亞回到家後先是殺害妻兒，隨後飲槍自盡。
警方趕到托兒所現場時，遺體散落一地，滿地都是血跡，讓人看了相當不捨。這起泰國史上最慘重的大規模殺戮案震驚社會，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）要求全國政府機構降半旗一天，我在此向死傷者家屬表示深沉的悲痛和哀悼。」