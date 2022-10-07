復合羅志祥無望？周揚青爆熱戀小鮮肉 11字霸氣護愛
曾與羅志祥交往9年的中國34歲網紅周揚青，2年前以毀滅性爆料讓亞洲舞王形象重創，沉寂許久才復出，事後一度傳出可能復合，讓外界霧裡看花，不過，周揚青昨（6）日傳出新戀情，與選秀節目《青春有你3》的小鮮肉段星星似乎有曖昧，用微博小號悄悄秀恩愛，在家一起下廚做菜，不過男方經紀人回應「僅是朋友聚會」，低調否認這段緋聞。
周揚青家世背景好，爸爸豪氣贈送她一幢豪宅，裡面有健身房、星空劇院、大理石餐廳，裝潢非常氣派，是個十足的白富美。她和羅志祥分手後，去年和富二代男友羅昊公開交往，一起參加戀愛實境秀《女兒們的戀愛4》錄製，未料男方不適應鏡頭環伺的公眾人物生活，把愛情隱私公諸於眾，戀情僅1個月就玩完。
眼尖的網友發現，周揚青喜歡用微博小號分享日常生活，她9月中到女性好友「大王」家裡作客，發文「做家務的男人」，照片裡除了大王的老公之外，還有一位男生的背影，從穿著細節被發現是24歲的選秀男星段星星，且多張照片裡都有段星星的蹤影，因而爆出戀情。
面對網友猜測，周揚青竟還發了一張身穿星星符號的模糊照，11字霸氣寫道「雖然糊，但是架不住我喜歡」，似乎是低調回應戀情，讓這段相差10歲的富家女與小明星緋聞，宛如上演偶像劇情節。不過，段星星名氣不高，戀愛恐阻礙星途，經紀公司趕緊澄清，他與周揚青的確是好友，但見面僅是朋友聚會，希望大家不要過度解讀，否認雙方交往。