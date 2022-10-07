公告招商！臺北港物流倉儲區第2-1期倉1-4預計3年完工
臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司於6日公告「臺北港物流倉儲區第2-1期倉1-4後線土地」ˊ招商，面積約4.5公頃，該案採綜合評選方式辦理，資格審查文件與投資經營計畫書一次遞件，分兩階段審查，港務公司歡迎業界先進踴躍參與。
該分公司表示，物流倉儲區2-1期土地總面積約37公頃，為臺北港近年內重點開發港區，亦為唯一可釋出供產業界開發使用之土地。全區包含三大坵塊，八小單元，每單元約4.5至4.9公頃不等，已於110年12月完成造地，並於同年9月完成地籍地號登錄；公共設施工程則預計於114年底完工。目前規劃於今年度先釋出倉1-4單元辦理公告招商，後續將視市場需求，再評估是否釋出其他單元土地。引進產業除符合臺北港北部海運貨物進出港及產業物流港之定位外，期能創造就業機會、提高土地使用效益，帶動八里地區產業發展。
本區土地已於110年2月通過業態環評，容許經營型態包含貿易、倉儲、物流、貨櫃(物)之集散、轉口、轉運及承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工、製造、檢驗、測試、展覽、技術服務等多達19種產業別，並已辦理申請納入自由港區，俾利進駐業者經營自由港區事業。
物流倉儲區2-1期土地待業者進駐投資後，除將帶動國內物流相關產業發展外，亦可供業者進行通關、倉儲及配送等作業，更可擴展境內關外加值轉運，發展自由港區前店後廠營運模式，滿足物流業者進駐需求並促進北臺灣整體經濟發展，為臺北港帶來更多就業機會，創造多贏局面。